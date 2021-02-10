У 2018 році забруднення від спалювання викопного палива вбило 8,7 млн осіб, — вчені

Забруднення повітря твердими частинками несе нищівні наслідки для здоров'я людей.

Велика частина критики з приводу спалювання викопного палива зазвичай зосереджена на довгостроковому впливі на планету. Нові дослідження показують, що такі викиди також мають нищівні короткострокові наслідки для здоров'я людей. Про це повідомляє New Atlas.

Дослідження було проведено вченим з Гарварду і пролило світло на масштаби проблеми. Вчені виявили, що забруднення повітря, викликане викопним паливом, стало причиною більше 8 млн людських смертей у світі у 2018 році.

У дослідженні брали участь також учені з Університету Бірмінгема, Університету Лестера і Університетського коледжу Лондона (UCL). Воно фокусується на типі забруднення повітря твердими частинками, так званими PM 2.5. Ці частинки відносяться до найдрібніших забруднювачів, розміром менше 2,5 мкм.

Вони можуть виникати з різних джерел, включаючи лісові пожежі, вихлопні гази легкових і вантажних автомобілів і спалювання викопного палива. Через свій крихітний розмір вони можуть проникати в легені та кров, викликаючи хронічні проблеми зі здоров'ям, такі як астма, рак легенів, ішемічна хвороба серця та інсульт.

"При спалюванні викопного палива утворюються дрібні частинки, що містять токсини, досить дрібні, щоб проникати глибоко в легені. Ризики вдихання частинок, відомих як PM 2.5, добре задокументовані. Наше дослідження доповнює щораз більше число свідоцтв того, що забруднення повітря через залежність від викопного палива завдає шкоди здоров'ю людей у всьому світі. Ми більше не можемо покладатися на викопне паливо, коли знаємо, який руйнівний вплив воно має на людей", — говорить співавтор дослідження з Університетського коледжу Лондона Елоїза Маре.

Більш ранні дослідження припускали, що через забруднення твердими частинками від всіх можливих джерел вмирає близько 4,2 млн осіб на рік. Але автори нового дослідження дійшли висновку, що у 2018 році викиди тільки від викопного палива спричинили 8,7 млн смертей.

"Часто, коли ми обговорюємо небезпеку спалювання викопного палива, це розглядається в контексті CO2 і зміни клімату. При цьому, ми не беремо до уваги потенційну шкоду для здоров'я людей", — підсумував співавтор з Гарварда Джоел Шварц.