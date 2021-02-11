Астрономы нашли самый дальний объект в Солнечной системе с 1000-летней орбитой

Крошечная карликовая планета отняла у Плутона звание самого удаленного объекта.

На протяжении долгого времени Плутон считался самым дальним из известных объектов в Солнечной системе, но недавно потерял это звание. Ученые обнаружили еще более отдаленный мир, названный Farfarout. Об этом сообщает New Atlas.

Предварительно обозначенный как 2018 AG37, Farfarout (далеко далёко, – англ.) находится на рекордных 132 астрономических единицах (а.е.) от Солнца, или почти в 20 млрд км. Для сравнения, Земля находится на расстоянии в 1 а.е. от Солнца, и даже Плутон отдаляется от нашей звезды всего на 49 а.е в самой дальней точке своей орбиты.

Несмотря на то, что Farfarout уже сейчас является самым дальним объектом в Солнечной системе, он может отдаляться на еще большее расстояние. Объект находится на чрезвычайно эксцентричной 1000-летней орбите, увеличивающейся примерно до 175 а.е., и даже это не предел, максимальное расстояние объекта до Солнца составляет 2300 а.е. Самое близкое расстояние, на которое Farfarout подходит к звезде, составляет 27 а.е., что ближе к Солнцу, чем Нептун.

Фото: Roberto Molar Candanosa, Scott S. Sheppard from Carnegie Institution for Science, and Brooks Bays from University of Hawaii

"Вероятно, Farfarout был выброшен во внешнюю часть Солнечной системы из-за того, что в далеком прошлом слишком близко подошел к Нептуну. В будущем Farfarout снова начнет взаимодействовать с Нептуном, поскольку их орбиты все еще пересекаются", – говорит автор исследования Чад Трухильо.

Впервые Farfarout было обнаружен астрономами в январе 2018 года с помощью телескопа Subaru, но тогда точное расстояние до объект определить не удалось. Находясь так далеко, объект невероятно тусклый и очень медленно движется по небу. Ученым понадобятся дополнительные наблюдения, чтобы отследить путь Farfarout и выяснить его точный размер.

Пока ученые предполагают, что ширина объекта составляет около 400 км, что намного меньше, чем любая известная карликовая планета. Также со временем объекту присвоят новое название, более серьезное, чем "Далеко далёко" и менее сухое, чем 2018 AG37.