Астрономи знайшли найдальший об'єкт у Сонячній системі з 1000-річною орбітою
Крихітна карликова планета відняла у Плутона звання найвіддаленішого об'єкта.
Протягом довгого часу Плутон вважався найдальшим з відомих об'єктів в Сонячній системі, але нещодавно втратив це звання. Вчені виявили ще віддаленіший світ, названий Farfarout. Про це повідомляє New Atlas.
Попередньо позначений як 2018 AG37, Farfarout (далеко далеко, — англ.) Знаходиться на рекордних 132 астрономічних одиницях (а.о.) від Сонця, або майже в 20 млрд км. Для порівняння, Земля знаходиться на відстані 1 а.о. від Сонця, і навіть Плутон віддаляється від нашої зірки всього на 49 а.о. у найдальшій точці своєї орбіти.
Незважаючи на те, що Farfarout вже зараз є найдальшим об'єктом у Сонячній системі, він може віддалятися на ще більшу відстань. Об'єкт знаходиться на надзвичайно ексцентричній 1000-річній орбіті, яка збільшується приблизно до 175 а.о., і навіть це не межа, максимальна відстань об'єкта до Сонця становить 2300 а.о. Найближча відстань, на яку Farfarout підходить до зірки, становить 27 а.о., що ближче до Сонця, ніж Нептун.
"Імовірно, Farfarout був викинутий в зовнішню частину Сонячної системи через те, що у далекому минулому занадто близько підійшов до Нептуну. В майбутньому Farfarout знову почне взаємодіяти з Нептуном, оскільки їх орбіти все ще перетинаються", — говорить автор дослідження Чад Трухільо.
Вперше Farfarout виявили астрономи в січні 2018 року за допомогою телескопа Subaru, але тоді точну відстань до об'єкта визначити не вдалося. Перебуваючи настільки далеко, об'єкт виглядає неймовірно тьмяним і дуже повільно рухається по небу. Вченим знадобляться додаткові спостереження, щоб відстежити шлях Farfarout і з'ясувати його точний розмір.
Поки вчені припускають, що ширина об'єкта становить близько 400 км, що набагато менше, ніж будь-яка відома карликова планета. Також з часом об'єкту присвоять нову назву, серйознішу, ніж "Далеко далеко" і не так сухо, як 2018 AG37.