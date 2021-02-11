Астрономи знайшли найдальший об'єкт у Сонячній системі з 1000-річною орбітою

Крихітна карликова планета відняла у Плутона звання найвіддаленішого об'єкта.

Протягом довгого часу Плутон вважався найдальшим з відомих об'єктів в Сонячній системі, але нещодавно втратив це звання. Вчені виявили ще віддаленіший світ, названий Farfarout. Про це повідомляє New Atlas.

Попередньо позначений як 2018 AG37, Farfarout (далеко далеко, — англ.) Знаходиться на рекордних 132 астрономічних одиницях (а.о.) від Сонця, або майже в 20 млрд км. Для порівняння, Земля знаходиться на відстані 1 а.о. від Сонця, і навіть Плутон віддаляється від нашої зірки всього на 49 а.о. у найдальшій точці своєї орбіти.

Незважаючи на те, що Farfarout вже зараз є найдальшим об'єктом у Сонячній системі, він може віддалятися на ще більшу відстань. Об'єкт знаходиться на надзвичайно ексцентричній 1000-річній орбіті, яка збільшується приблизно до 175 а.о., і навіть це не межа, максимальна відстань об'єкта до Сонця становить 2300 а.о. Найближча відстань, на яку Farfarout підходить до зірки, становить 27 а.о., що ближче до Сонця, ніж Нептун.

Фото: орбита Farfarout

"Імовірно, Farfarout був викинутий в зовнішню частину Сонячної системи через те, що у далекому минулому занадто близько підійшов до Нептуну. В майбутньому Farfarout знову почне взаємодіяти з Нептуном, оскільки їх орбіти все ще перетинаються", — говорить автор дослідження Чад Трухільо.

Вперше Farfarout виявили астрономи в січні 2018 року за допомогою телескопа Subaru, але тоді точну відстань до об'єкта визначити не вдалося. Перебуваючи настільки далеко, об'єкт виглядає неймовірно тьмяним і дуже повільно рухається по небу. Вченим знадобляться додаткові спостереження, щоб відстежити шлях Farfarout і з'ясувати його точний розмір.

Поки вчені припускають, що ширина об'єкта становить близько 400 км, що набагато менше, ніж будь-яка відома карликова планета. Також з часом об'єкту присвоять нову назву, серйознішу, ніж "Далеко далеко" і не так сухо, як 2018 AG37.