Следующий сезон гриппа может быть очень странным и тяжелым, – ученые

Исследователи говорят, что короткая передышка от сезонных вспышек гриппа может обернуться серьезной проблемой.

Карантин из-за пандемии коронавируса почти остановил распространение гриппа и других респираторных вирусов. Эксперты считают, что теперь будущие вспышки гриппа могут быть более тяжелыми и происходить в странные, неожиданные моменты. Об этом сообщает The Atlantic.

В краткосрочной перспективе меньшее количестве случаев гриппа означает низкое количество смертей и госпитализаций, что снижает нагрузку на системы здравоохранения, пострадавшие от COVID-19. Также снизилось число других респираторных заболеваний, среди которых респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), коронавирусы простуды и вирусы парагриппа, вызывающие инфекции верхних и нижних дыхательных путей.

По словам экспертов, короткая передышка от сезонных вирусов может сделать людей более уязвимыми, поскольку меньше человек заболеют и получат иммунитет к циркулирующим штаммам.

"Восприимчивость населения растет", – говорит эколог из Джорджтаунского университета в Вашингтоне Светлана Бансал.

Например, дети будут меньше контактировать с новыми для них вирусами, а взрослые начнут постепенно терять иммунитет, приобретенный ранее. По словам Бансала, люди с отсутствующим или слабым иммунитетом "похожи на топливо для гриппозного пожара".

"Чем больше топлива, тем легче начинаются вспышки", – отмечает ученый.

По словам эпидемиолога из Принстонского университета Рэйчел Бейкер, по мере увеличения численности восприимчивого населения "мы должны быть готовы к межсезонным вспышкам и потенциально крупным вспышкам".

Например, в Новом Южном Уэльсе в Австралии пик заболеваемости РСВ обычно приходится на период с апреля по июнь, в 2020 году количество положительных тестов на вирус упало на 85% в сравнении с прошлыми годами. Но в конце декабря, когда был смягчен карантин из-за COVID-19, количество случаев РСВ резко выросло. В Новом Южном Уэльсе в конце декабря обычно регистрируется всего несколько сотен случаев заражения РСВ, но в 2020 году этот показатель достиг 6 тыс. положительных тестов всего за две недели.

"Пример из Австралии может быть предзнаменованием того, что должно произойти в Северном полушарии", – отмечает Бейкер.

Ученые до сих пор не знают, будут ли предстоящие сезонны гриппа действительно тяжелыми. Но отсутствие циркулирующих штаммов действительно затрудняет подготовку к сезону. Исследователи обычно отслеживают, как разные штаммы гриппа мутируют с течением времени, чтобы предсказать, какие мутации могут быть преобладающими в предстоящем сезоне. Такой ранний отбор проб помогает ученым заранее разработать новые вакцины от гриппа.

Но в этом году случаев гриппа слишком мало, поэтому ученым не хватает данных. Вирусолог и эксперт по гриппу из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай Флориан Краммер говорит, что низкий уровень циркуляции теоретически может уничтожить определенные штаммы гриппа. Но с другой стороны, в мире могут появиться новые штаммы, которые будут неизвестны ученым.