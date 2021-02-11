Наступний сезон грипу може бути дуже дивним і важким, — учені

Дослідники говорять, що коротка передишка від сезонних спалахів грипу може обернутися серйозною проблемою.

Карантин через пандемію коронавірусу майже зупинив поширення грипу та інших респіраторних вірусів. Експерти вважають, що тепер майбутні спалахи грипу можуть бути більш важкими і відбуватися в дивні, несподівані моменти. Про це повідомляє The Atlantic.

У короткостроковій перспективі менше кількості випадків грипу означає низьку кількість смертей і госпіталізацій, що знижує навантаження на системи охорони здоров'я, які постраждали від COVID-19. Також знизилася кількість інших респіраторних захворювань, серед яких респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ), коронавірусні застуди та віруси парагрипу, що викликають інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів.

За словами експертів, короткий перепочинок від сезонних вірусів може зробити людей більш вразливими, оскільки менше людей захворіють та отримають імунітет до штамів, що циркулюють.

"Сприйнятливість населення зростає", — говорить екологиня з університету Джорджтауна у Вашингтоні Світлана Бансал.

Наприклад, діти будуть менше контактувати з новими для них вірусами, а дорослі почнуть поступово втрачати імунітет, набутий раніше. За словами Бансал, люди з відсутнім або слабким імунітетом "схожі на паливо для грипозної пожежі".

"Чим більше палива, тим легше починаються спалахи", — зазначає вчена.

За словами епідеміологині з Прінстонського університету Рейчел Бейкер, у міру збільшення чисельності чутливого населення "ми повинні бути готові до міжсезонних спалахів і потенційно великих спалахів".

Наприклад, у Новому Південному Вельсі в Австралії пік захворюваності РСВ зазвичай припадає на період з квітня по червень, у 2020 році кількість позитивних тестів на вірус впала на 85% порівняно з минулими роками. Але наприкінці грудня, коли був пом'якшений карантин через COVID-19, кількість випадків РСВ різко зросла. У Новому Південному Вельсі наприкінці грудня зазвичай реєструється всього кілька сотень випадків зараження РСВ, але в 2020 році цей показник досяг 6 тис. позитивних тестів всього за два тижні.

"Приклад з Австралії може бути ознакою того, що має статися в Північній півкулі", — зазначає Бейкер.

Учені досі не знають, чи будуть майбутні сезонні грипу справді важкими. Але відсутність штамів, що циркулюють дійсно ускладнює підготовку до сезону. Дослідники зазвичай відстежують, як різні штами грипу мутують з плином часу, щоб передбачити, які мутації можуть переважати в майбутньому сезоні. Такий ранній відбір проб допомагає вченим заздалегідь розробити нові вакцини від грипу.

Але цього року випадків грипу занадто мало, тому вченим не вистачає даних. Вірусолог та експерт із грипу зі Школи медицини Ікана Медичного центру Маунт-Синай Флоріан Краммер каже, що низький рівень циркуляції теоретично може знищити певні штами грипу. Але з іншого боку, у світі можуть з'явитися нові штами, які будуть невідомі вченим.