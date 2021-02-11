В марте мимо Земли пронесется самый большой астероид 2021 года

NASA внесло космический камень в список "потенциально опасных" объектов.

Самый крупный и быстрый астероид, среди тех, что приблизятся к Земле в 2021 году, пролетит мимо нашей планеты в марте. Об этом сообщает LiveScience.

Космический камень, названный 231937 (2001 FO32), имеет диаметр от 0,8 до 1,7 км и пролетит миом планеты на расстоянии в 2 млн км 21 марта. Такое расстояние считается достаточно близким, чтобы астероид вошел в список "потенциально опасных", согласно Лабораторией реактивного движения NASA. Но поводов для паники нет.

По данным NASA, астероид обозначается как "потенциально опасный", когда его орбита пересекается с орбитой Земли на расстоянии не более 7,5 млн км, а его диаметр превышает 140 м.

В Управлении по координации планетарной обороны (PDCO) NASA говорят, что небольшие астероиды проходят между Землей и Луной несколько раз в месяц, а их осколки сгорают в атмосфере Земли почти каждый день.

Телескопы в Нью-Мексико, которые являются частью Лаборатории поиска околоземных астероидов имени Линкольна, обнаружили астероид 23 марта 2001 года. С тех пор обсерватории следят за движением космического камня. С помощью этих наблюдений ученые также узнали скорость, с которой движется астероид – рекордные 124 тыс. км/ч.

Ни один из известных астероидов не представляет серьезной опасности для Земли в ближайшие 100 лет. В настоящее время самая большая известная угроза – это астероид под названием (410777) 2009 FD, у которого менее 0,2% шансов столкнуться с Землей в 2185 году.

На данный момент NASA изучает разные методы, который помогут менять траекторию полета астероидов, чтобы предотвращать их столкновение с Землей. Например, использовать гравитацию летящего космического корабля, чтобы медленно уводить астероиды с их траектории на безопасное расстояние.