У березні повз Землю пронесеться найбільший астероїд 2021 року

NASA внесло космічний камінь у список "потенційно небезпечних об'єктів".

Найбільший і швидкий астероїд, серед тих, що наблизяться до Землі у 2021 році, пролетить повз нашу планету в березні. Про це повідомляє LiveScience.

Космічний камінь, названий +231937 (2001 FO32), має діаметр від 0,8 до 1,7 км і пролетить повз планету на відстані 2 млн км 21 березня. Таку відстань вважають досить близькою, щоб астероїд увійшов до списку "потенційно небезпечних", згідно з Лабораторією реактивного руху NASA. Але причин для паніки немає.

За даними NASA, астероїд позначається як "потенційно небезпечний", коли його орбіта перетинається з орбітою Землі на відстані не більше 7,5 млн км, а його діаметр перевищує 140 м.

В Управлінні з координації планетарної оборони (PDCO) NASA говорять, що невеликі астероїди проходять між Землею і Місяцем кілька разів на місяць, а їх осколки згорають в атмосфері Землі майже щодня.

Телескопи в Нью-Мексико, які є частиною Лабораторії пошуку навколоземних астероїдів імені Лінкольна, виявили астероїд 23 березня 2001 року. Відтоді обсерваторії стежать за рухом космічного каменю. За допомогою цих спостережень вчені також дізналися швидкість, з якою рухається астероїд — рекордні 124 тис км/год.

Жоден з відомих астероїдів не становить серйозної небезпеки для Землі у найближчі 100 років. Зараз найбільша відома загроза — це астероїд під назвою (410777) 2009 FD, у якого менше 0,2% шансів зіткнутися з Землею у 2185 році.

Наразі NASA вивчає різні методи, що допоможуть змінювати траєкторію польоту астероїдів, щоб запобігати їх зіткнення із Землею. Наприклад, використовувати гравітацію космічного корабля у польоті, щоб повільно відводити астероїди з їх траєкторії на безпечну відстань.