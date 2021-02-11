Жуткие фигуры, напоминающие инопланетян были найдены в танзанийском заповеднике (фото)

Эта находка наверняка пополнит коллекцию интересных фактов об этой африканской стране.

В 2018 году археологи сделали ошеломляющее открытие в заповеднике Swaga Swaga Game Reserve в центральной Танзании: 52 скальных убежищ, намеренно окрашенных наскальными рисунками, пишет Science Alert.

Выветривание уничтожило почти все, кроме небольшого количества рисунков, однако из тех, что сохранились, один оказался абсолютной загадкой. Место, названное Амакʼхи 4, было искусно расписано тремя таинственными антропоморфными фигурами с чрезвычайно большими головами.

Амакʼхи 4 трудно датировать, однако Мацей Гжельчик, археолог из Ягеллонского университета в Польше смог оценить, что ей, по крайней мере, несколько сотен лет. Убежище почти полностью окрашено красным пигментом, за исключением пяти фигур в белом. Выветривание этого пигмента и отсутствие домашних животных наводят на мысль, что оно довольно древнее, восходящее ко временам существования обществ охотников-собирателей.

Среди рисунков изображены животные, похожие на антилопу гну, антилопы канны, буйвол и даже жирафа, а также несколько человекоподобных фигур с большими головами, напоминающих инопланетян.

Фото: M. Grzelczyk, Antiquity, 2021

"Особого внимания заслуживает сцена, которая сосредоточена вокруг трех изображений. В этом трио фигуры имеют стилизованные головы буйволов", — подчеркнул Гжельчик.

Культура народа сандаве, который происходит от тех кто, населял этот регион раньше, не включает в себя мотивы людей с головами буйволов или людей, способных в этих буйволов превращаться, поэтому рисунки могут изображать что-то другое.

Но, как отмечает Гжельчик, рога буйволов действительно играли значительную роль в некоторых ритуалах сандаве. Какими бы они ни были, эти странные фигуры не лишены прецедента.

Недалеко от Амак’хи 4, в районе Кондоа в центральной Танзании, две картины наскальных убежищ имеют сильное сходство с этой троицей.

На месте раскопок Kolo B2 изображены три вместе стоящие фигуры, а на Kolo В1 три фигуры изображены горизонтально, хотя и лежащими на земле. На всех трех местах изображены похожие фигуры с большими головами, однако фигуры Kolo имеют много полос, которые интерпретируются как головной убор (считается, что у других фигур Кондоа просто сложные прически).

Фото: M. Grzelczyk, Antiquity, 2021

Кроме того, во всех трех местах фигуры соединены линией, проходящей через середину и все три имеют сходные расположения, а также направления кистей и рук.

У Амак’хи 4 есть несколько важных отличий.

"Фигуры из Амакʼхи 4 заметно больше, чем в Kolo, и делают этот основной мотив центральным, вокруг которого, кажется, происходит остальная часть повествования. Напротив, рисунки в Kolo — изолированные изображения, не имеющие четкой связи с остальными картинами", — добавил Гжельчик.

В Кондоа некоторые наскальные рисунки до сих пор используются сандаве для различных ритуальных действий. Недавно задокументированные места также известны местным сообществам, так что вполне возможно, что они могли бы пролить свет на то, что означают таинственные фигуры.

Тем временем археологи продолжат работу по документированию находки, чтобы ее можно было добавить в опубликованные записи