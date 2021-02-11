Моторошні фігури, що нагадують інопланетян, були знайдені в танзанійському заповіднику (фото)

Ця знахідка, напевно, поповнить колекцію цікавих фактів про цю африканську країну.

У 2018 року археологи зробили приголомшливе відкриття в заповіднику Swaga Swaga Game Reserve у центральній Танзанії: 52 скельних помешкання, навмисно забарвлених наскельними малюнками, пише Science Alert.

Вивітрювання знищило майже всі, крім невеликої кількості малюнків, проте з тих, що збереглися, один виявився абсолютною загадкою. Місце, назване Амак'хі 4, було майстерно розписано трьома таємничими антропоморфними фігурами з надзвичайно великими головами.

Амак'хі 4 важко датувати, однак Мацей Гжельчик, археолог з Ягеллонського університету в Польщі зміг оцінити, що їй принаймні кілька сотень років. Помешкання майже повністю забарвлене червоним пігментом, за винятком п'яти фігур у білому. Вивітрювання цього пігменту і відсутність домашніх тварин наводять на думку, що воно досить давнє, доходить до часів існування товариств мисливців-збирачів.

Серед малюнків зображені тварини, схожі на антилопу гну, антилопу канну, буйвола і навіть жирафа, а також кілька людиноподібних фігур з великими головами, що нагадують інопланетян.

Фото: M. Grzelczyk, Antiquity, 2021

"Особливої уваги заслуговує сцена, яка зосереджена навколо трьох зображень. У цьому тріо фігури мають стилізовані голови буйволів", — підкреслив Гжельчик.

Культура народу сандаве, який походить від тих, хто населяв цей регіон раніше, не включає в себе мотиви людей з головами буйволів або людей, здатних на цих буйволів перетворюватися, тому малюнки можуть зображати щось інше.

Але, як зазначає Гжельчик, роги буйволів дійсно грали значну роль у деяких ритуалах сандаве. Якими б вони не були, ці дивні фігури не позбавлені прецеденту.

Недалеко від Амак'хі 4, у районі Кондоа в центральній Танзанії, дві картини наскельних помешкань мають сильну схожість з цією трійцею.

На місці розкопок Kolo B2 зображені три фігури, що разом стоять, а на Kolo В1 три фігури зображені горизонтально, хоча і лежать на землі. На всіх трьох місцях зображені схожі фігури з великими головами, однак фігури Kolo мають багато смуг, які інтерпретуються як головний убір (вважається, що в інших фігур Кондоа просто складні зачіски).

Фото: M. Grzelczyk, Antiquity, 2021

Крім того, у всіх трьох місцях фігури з'єднані лінією, що проходить через середину і всі три мають подібні розташування, а також напрямки кистей і рук.

У Амак'хі 4 є кілька важливих відмінностей.

"Фігури з Амак'хі 4 помітно більші, ніж у Kolo, і роблять цей основний мотив центральним, навколо якого, здається, відбувається інша частина розповіді. Навпаки, малюнки в Kolo — ізольовані зображення, що не мають чіткого зв'язку з іншими картинами", — додав Гжельчик .

У Кондоа деякі наскельні малюнки досі використовують сандаве для різних ритуальних дій. Нещодавно задокументовані місця також відомі місцевим громадам, тому цілком можливо, що вони могли б пролити світло на те, що означають таємничі фігури.

Тим часом археологи продовжать роботу по документуванню знахідки, щоб її можна було додати в опубліковані записи