Найдено прежнее расположение Стоунхенджа, подтверждающее легенду о Мерлине

По легенде волшебник и наставник короля Артура перенес магический круг камней из Ирландии в Англию.

Древняя легенда о Стоунхендже, впервые записанная 900 лет назад, рассказывает о волшебнике Мерлине, который привел людей в Ирландию, чтобы захватить магический каменный круг под названием "Танец гигантов". Его перенесли с прежнего места в Англию и установили как пятник мертвым, пишет The Guardian.

История Джефри Монмутского, священника и писателя, заложившего основы артуровской традиции, считалась выдуманной отчасти потому, что она не вязалась с другими историческими фактами. Хотя было известно, что голубые камни Стоунхенджа действительно были привезены из региона Уэльса, который в то время считался ирландской территорией.

Теперь же в Уэльсе был обнаружен огромный каменный круг, созданный людьми эпохи неолита. Особенности этой находки указывают на то, что легенда XII века может быть не полной выдумкой.

Диаметр каменного круга составляет 110 метров, он идентичен рву, окружающему Стоунхендж, а также привязан к восходу солнца в день летнего солнцестояния, как и камни в Уилтшире.

Кроме этого, ученые обнаружили серию подземный каменных ям, расположенных по контуру круга, формы которых сопоставимы с голубыми камнями Стоунхенджа. Одна из ям настолько соответствует поперечному сечению голубого камня Стоунхенджа, что подходит "как ключ к замку", говорят археологи.

"Я изучаю Стоунхендж уже 20 лет, и это действительно самая захватывающая вещь, которую мы когда-либо находили", – говорит историк из Университетского колледжа Лондона Майк Паркер Пирсон.

Найденные доказательства подтверждают многовековую теорию о том, что величайший доисторический памятник Великобритании был построен в Уэльсе, где почитался сотни лет. Позже он был демонтирован и перевезен в Уилтшир.

Джефри Монмутский писал о "камнях огромной высоты" в своей "Истории королей Британии", популяризирующей легенду о короле Артуре, но считавшейся по большей части мифом.

"Честное слово, очень заманчиво поверить в это. Возможно, мы только что нашли "Танец гигантов", который описывал Джефри", – говорит Паркер Пирсон.

Еще столетие назад геолог Герберт Томас выяснил, что пятнистые голубые камни из долерита в Стоунхендже ранее располагались на холмах Пресели в Пембрукшире. Ученый подозревал, что голубые камни формировали "почитаемый каменный круг".

Недавно обнаруженный круг – один из самых больших в Британии, находится практически в двух шагах от карьеров Пресели, в которых добывали голубые камни.

В 2015 году ученые предположили, что где-то рядом с карьерами есть остатки первого Стоунхенджа, а современный – это его репродукция.

"Как еще можно объяснить то, что камни были взяты из ряда карьеров, которые находятся в 225 км по прямой?", – говорит Пирсон.

На протяжении многих лет он и его команда профессиональных археологов, студентов и волонтеров исследовали все возможные участки Пресели в поисках иголки в стоге сена.

Они использовали самые передовые научные методы, но команде не удавалось обнаружить что-либо в неподатливой почве. В месте под названием Ваун Маунт были лишь четыре монолита, лежащие на земле. Столетие назад было отклонено предположение о том, что это и есть остатки первого Стоунхенджа.

Но эта теория оказалась верной. Паркер Пирсон отказался сдаваться и начал раскопки вокруг этих монолитов.

[ + – ] Остатки прежнего Стоунхенджа. Фото: Barney Rowe/BBC

"Нам повезло, потому что в круге осталось четыре камня. Если бы их также перевезли в Уилтшир, мы бы никогда не нашли отверстия в круге для недостающих камней", – подчеркивает автор открытия.

Кислая почва уничтожила почти все органические вещества, которые могли быть датированы углеродом. Но следы солнечного света, оставшиеся в почве, были проанализированы и указали на вероятную дату постройки около 3300 г до н.э.