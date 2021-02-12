Ученые заявили, что не могут дать конкретного ответа о том, где и когда появился Homo Sapiens

К сожалению, ни генетические свидетельства, ни окаменелости не могут помочь выявить место и время происхождения нашего вида.

Homo sapiens сегодня выглядит совсем иначе, чем наши эволюционные истоки — микробы, извивающиеся в первобытной грязи. Однако, основываясь на текущих данных, окончательно определить, где и когда появился наш вид нельзя, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые проанализировали все данные, которые на сегодняшний день собраны по всему миру, а также изучили информацию о потенциальных предках Homo sapiens.

Анализ показал, что у нас пока нет достаточного количества ископаемых находок, чтобы однозначно определить время и место появления современных людей.

"В течение следующего десятилетия расширение знаний о нашем сложном происхождении, вероятно, приведет к тому, что географическая направленность полевых палеоантропологических исследований расширится на регионы, которые ранее считались второстепенными для эволюции человека. Например, на Центральную и Западную Африку, Индийский субконтинент и Юго-Восточную Азию", — сказал антрополог Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне.

Homo sapiens отделился от архаичных предков где-то между 1 млн. и 300 тыс. лет назад (к тому времени планету населяли 9 различных человеческих видов). В период от 300 до 60 тыс. лет назад, предположительно на территории Африки сформировались некоторые базовые группы будущих людей. А между 60 и 40 тыс. лет назад эти люди мигрировали из Африки по всему земному шару, скрещиваясь с неандертальцами и денисовцами, прежде чем эти два вида окончательно вымерли.

Основываясь на современных данных, ученые в своей работе утверждают, что в настоящее время невозможно определить конкретный момент времени, когда появился наш вид.

"Вопреки распространенному мнению, ни генетические свидетельства, ни окаменелости не могут помочь нам выявить конкретный момент времени и место происхождения нашего вида. Возможно, вообще не было такого отрезка времени, когда все наши предки проживали бы в одном регионе и проявляли характеристики, которые мы связываем с нашим видом. Вероятно, на данный момент было бы полезно расстаться с идеей единого места и определенного момента времени происхождения человека", — объяснил соавтор исследования, генетик Понтус Скоглунд из Института Фрэнсиса Крика в Великобритании.

Вместо этого исследователи подчеркивают важность попыток отделить возникновение анатомии, физиологии, черт и поведения, связанных с Homo sapiens от генетического происхождения. Это помогло бы разъединить вопрос о том, когда возникла человеческая родословная, от вопроса о том, когда возникло человеческое поведение.

"Ключевую роль в разгадывании эволюционной загадки может сыграть выявление взаимосвязи между ныне несуществующими средами обитания и сменой "человеческих ниш". Это поможет понять, какие демографические модели лучше всего соответствуют известным генетическим и палеоантропологическим данным", — заключила археолог Элеонора Скерри из Института науки о человеческой истории Макса Планка в Германии.