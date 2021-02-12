Учені заявили, що не можуть дати конкретної відповіді про те, де і коли з'явився Homo Sapiens

На жаль, ні генетичні свідоцтва, ні скам'янілості не можуть допомогти виявити місце й час походження нашого виду.

Homo sapiens сьогодні виглядає зовсім інакше, ніж наші еволюційні витоки — мікроби, які звиваються в первісному бруді. Однак, грунтуючись на поточних даних, остаточно визначити, де і коли з'явився наш вид не можна, пише Science Alert.

Під час дослідження вчені проаналізували всі дані, які на сьогоднішній день зібрані по всьому світу, а також вивчили інформацію про потенційних предків Homo sapiens.

Аналіз показав, що у нас поки немає достатньої кількості викопних знахідок, щоб однозначно визначити час і місце появи сучасних людей.

"Протягом наступного десятиліття розширення знань про наше складне походження, ймовірно, призведе до того, що географічна спрямованість польових палеоантропологічних досліджень розшириться на регіони, які раніше вважалися другорядними для еволюції людини. Наприклад, на Центральну та Західну Африку, Індійський субконтинент і Південно-Східну Азію", — сказав антрополог Кріс Стрінгер з Музею природної історії в Лондоні.

Homo sapiens відокремився від архаїчних предків десь між 1 млн. і 300 тис. років тому (на той час планету населяли 9 різних людських видів). У період від 300 до 60 тис. років тому, імовірно на території Африки сформувалися деякі базові групи майбутніх людей. А між 60 і 40 тис. років тому ці люди мігрували з Африки по всій земній кулі, схрещуючись із неандертальцями та денисовцями, перш ніж ці два види остаточно вимерли.

Грунтуючись на сучасних даних, учені в своїй роботі стверджують, що наразі неможливо визначити конкретний момент часу, коли з'явився наш вид.

"Усупереч поширеній думці, ні генетичні свідоцтва, ні скам'янілості не можуть допомогти нам виявити конкретний момент часу та місце походження нашого виду. Можливо, взагалі не було такого відрізку часу, коли всі наші предки проживали б в одному регіоні та проявляли характеристики, які ми пов'язуємо з нашим видом. Імовірно, наразі було б корисно відійти від ідеї єдиного місця та певного моменту часу походження людини", — пояснив співавтор дослідження, генетик Понтус Скоглунд з Інституту Френсіса Кріка у Великобританії.

Замість цього дослідники підкреслюють важливість спроб відокремити виникнення анатомії, фізіології, рис і поведінки, пов'язаних із Homo sapiens від генетичного походження. Це допомогло б роз'єднати питання про те, коли виник людський родовід, від питання про те, коли виникла людська поведінка.

"Ключову роль у розгадуванні еволюційної загадки може зіграти виявлення взаємозв'язку між нині ненаявними середовищами існування та зміною "людських ніш". Це допоможе зрозуміти, які демографічні моделі найкраще відповідають відомим генетичним і палеоантрологічним даним", — уклала археологиня Елеонора Скеррі з Інституту науки про людську історії Макса Планка в Німеччині.