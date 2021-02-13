Приди на помощь, дорогой друг! Ученые рассказали, почему собаки лают

Чтобы разобраться в причинах воя волков и лая собак, необходимо понять само явление этих звуков.

Лай используют почти все собаки. И хотя ваш четвероногий друг никогда не расскажет вам о своих родителях или об удивительной кости, которую он вчера нашел, его лай все равно передает важную информацию, пишет Inverse.

Собачий лай гораздо ближе к звукам, которые издают люди, когда случайно ударяют молотком по пальцу: "Ой!" или открывают подарок: "Вау!". Эти звуки передают то, как человек чувствует себя в определенной ситуации, но не то, почему он использует именно эти конкретные звуки.

Все собаки, даже самые маленькие чихуахуа, происходят от больших серых волков. Волки редко лают, но они издают вой, а вот у собак все наоборот.

Понимание того, почему волки воют, а собаки лают, может помочь объяснить, для чего нужно это явление. Вой может быть прекрасным звуком, почти как музыка. И точно так же, как групповое пение объединяет людей, так и групповой вой помогает стае волков чувствовать себя сплоченной.

Собачий лай также объединяет группы, но он звучит не особо приятно, даже в какой-то степени резко. Подобно кустарниковым сойкам, сурикатам и калифорнийским сусликам, многие мелкие животные издают такие шумные звуки. А делают они это, когда их что-то пугает.

У собак лай может объединить группу, чтобы защититься от опасности, с которой невозможно справиться в одиночку. А вот волкам не нужно издавать такие звуки, потому что они довольно большие и пугающие, и редко чувствуют угрозу.

Собаки "зовут" свою группу, чтобы получить помощь в том с чем они не могут справиться самостоятельно. Тем не менее это не значит, что лающая собака всегда напугана, она может быть и чем-то взволнована.

Псам важно, чтобы семья знала: "К двери приближается незнакомец". Стоит отметить, что лай может быть разным, в зависимости от того, что взволновало вашего питомца. Если вы хорошенько прислушаетесь, то обнаружите разницу между лаем, направленным на доставщика посылок, и лаем, направленным на друга семьи.

Ваша собака не разбирает многого из того, что вы ей говорите, но она внимательно слушает, пытаясь понять человеческий язык. Если вы ответите на комплимент и внимательно прислушаетесь к звукам, которые издает ваша собака, то обнаружите, что стали лучше ее понимать. А с возникновением понимания ваша жизнь с четверолапым соседом может стать гораздо проще и веселее.