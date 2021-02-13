Прийди на допомогу, любий друже! Вчені розповіли, чому собаки гавкають

На відміну від своїх предків вовків, собаки не безстрашні і потребують допомоги побратимів.

Лай використовують майже всі собаки. І хоча ваш чотириногий друг ніколи не розповість вам про своїх батьків або про дивовижну кістку, яку він знайшов учора, його гавкіт все одно передає важливу інформацію, пише Inverse.

Собачий гавкіт набагато ближче до звуків, які видають люди, коли випадково вдаряють молотком по пальцю: "Йой!" або відкривають подарунок: "Вау!". Ці звуки передають те, як людина відчуває себе в певній ситуації, але не те, чому вона використовує саме ці конкретні звуки.

Всі собаки, навіть найменші чихуахуа, походять від великих сірих вовків. Вовки рідко гавкають, але вони виють. А ось у собак все навпаки.

Розуміння того, чому вовки виють, а собаки гавкають, може допомогти пояснити, для чого потрібно це явище. Виття може бути прекрасним звуком, майже як музика. І точно так само, як груповий спів обʼєднує людей, так і групове виття допомагає зграї вовків відчувати себе згуртованою.

Собачий гавкіт також обʼєднує групи, але він звучить не дуже приємно, навіть в якійсь мірі різко. Подібно до чагарникових сойок, сурікатів і каліфорнійських ховрахів, багато дрібних тварин видають такі гучні звуки. А роблять вони це, коли їх щось лякає.

Собак гавкіт може обʼєднати в групу, щоб захиститися від небезпеки, з якою неможливо впоратися самотужки. А ось вовкам не потрібно видавати такі звуки, тому що вони досить великі, самі лякають інших і рідко відчувають загрозу.

Собаки "звуть" свою групу, щоб отримати допомогу в тому з чим вони не можуть впоратися самостійно. Проте це не означає, що пес, який гавкає, завжди наляканий: він може бути і чимось схвильований.

Собакам важливо, щоб родина знала: "До дверей наближається незнайомець". Варто відзначити, що гавкіт може бути різним, залежно від того, що схвилювало вашого вихованця. Якщо ви гарненько прислухаєтеся, то виявите різницю між гавкотом, спрямованим на листоношу, який приніс посилку, і гавкотом, спрямованим на друга сімʼї.

Ваш собака не розбирає багато чого з того, що ви йому говорите, але уважно слухає, намагаючись зрозуміти людську мову. Якщо ви відповісте на комплімент і уважно прислухаєтеся до звуків, які видає ваш песик, то виявите, що стали краще його розуміти. А з виникненням розуміння ваше життя з чотирилапими сусідом може стати набагато простіше і веселіше.