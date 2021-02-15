90-летний американец потратил $10 тыс., чтобы пожаловаться в Wall Street Journal на медленный Интернет

После этого корпорация AT&T подключила своего давнего клиента к 300-мегабитному интернету.

Как и многие американцы, 90-летний Аарон Эпштейн оказался взаперти во время пандемии и смотрел телевизор гораздо больше, чем обычно. Как и многих, его разочаровал медленный Интернет — проблема, на которую он жаловался годами.

"Просмотр фильмов походил на просмотр слайд-шоу", — заметил Эпштейн.

"Клиент с 1960 года" недоволен

Но, в отличие от многих американцев, Эпштейн располагал суммой в $10 тыс., которую он решил потратить на то, чтобы способствовать улучшению качества обслуживания. Аарон разместил объявление в популярном СМИ — Wall Street Journal, в котором обратился к главе телекоммуникационного гиганта AT&T, передает издание washingtonpost.com.

"AT&T гордится тем, что является лидером в области электронных коммуникаций", — написал он в своем рекламном объявлении, опубликованном 3 февраля 2021 года. "К сожалению, у людей, живущих в Северном Голливуде, штат Калифорния, 91607, AT&T вызвала большое разочарование".

Он подписался как "клиент AT&T с 1960 года", указав свой номер телефона и адрес электронной почты.

Некоторые выражали Аарону признательность в том, что он хотя бы попытался подтолкнуть AT&T к скорейшему внедрению оптоволоконного интернета, который компания усиленно рекламирует. Другие критиковали его за то, что он потратил тысячи долларов зря, указывая на более дешевые решения проблемы. Как бы там ни было, вокруг объявления возникла шумиха в СМИ и соцсетях, а в результате, старания мистера Эпштейна не оказались напрасными: после публикации к Аарону приехали сотрудники компании, чтобы протянуть оптоволоконный кабель специально для него, а генеральный директор AT&T лично позвонил ему, чтобы проконтролировать ход работ.

[ + – ] Аарон Эпштейн является клиентом AT&T с 1960 года Фото: Anne Epstein

"Видимо, я задел их за живое", — сказал он, удивляясь столь широкой огласке произошедшего. "Зайдите в поисковик Google и введите ATT. Напишите "90-летний/-яя", напишите "Интернет" и "медленная скорость", и вы увидите 10, 25, 30, 40 аналогичных историй от американцев".

Компания тут же отреагировала. "Мы будем работать над подключением клиентов в этом районе к оптоволокну", — заявили в компании, и добавили, что этот шаг является частью программы по предоставлению услуги доступа к оптоволоконному интернету в Лос-Анджелесе. Компания также уверяет, что в 2021 году планирует подключить к AT&T Fiber еще 2 млн "жилых точек".

С чего все началось

Эпштейн сказал, что около пяти лет назад он считал свою интернет-службу "медленной, но удовлетворительной". Затем, по его словам, наступила эра потоковой передачи, когда он начал смотреть фильмы на Roku и Netflix и столкнулся с таким раздражающим фактором, как постоянная буферизация. Тогда Аарон позвонил в AT&T и попросил "ускорить" Интернет. Ему ответили, что скоро Сеть заработает быстрее, но на деле ничего не произошло. Настырный старичок начал звонить в офис компании еженедельно, но о смене провайдера даже не думал.

"Американцы пользуются телефонной службой AT&T с тех пор, как я родился, — с 1930 года", — сказал Эпштейн. "И всякий раз, когда у меня возникали жалобы на интернет-услуги или телефонную связь, сотрудники AT&T проявляли лояльность. Они очень вежливые".

[ + – ] То самое объявление в Wall Street Journal Фото: Wall Street Journal

Реклама имеет значение

В то утро, когда появилась реклама в Wall Street Journal, мистеру Эпштейну позвонили из офиса генерального директора AT&T Джона Станки и заверили, что примут меры.

"Я просто пожал плечами, потому что мне уже много раз слышал подобную фразу", — вспоминает Эпштейн.

Но оказалось, что реклама в национальной газете имеет значение. Уже на следующий день сотрудники компании-провайдера провели оптоволоконный кабель к его дому и соседскому. А потом позвонил исполнительный директор AT&T и убедился, что клиент доволен.

Аарон знает о том, что многие люди критикуют его, говоря что-то вроде: "Почему бы не отдать свои $10 тыс. бедным? Почему бы не попытаться привлечь внимание компании в социальных сетях?" Но он говорит, что лучше поддаться критике, чем игнорировать проблему.

Узнать больше о том, как работает Интернет и какие опасности ему сегодня угрожают, вы сможете, ознакомившись с нашим материалом "Островок свободы: как защитить Интернет от цензоров и монополистов"