90-річний американець витратив $10 тис., щоб поскаржитися у Wall Street Journal на повільний Інтернет

Після цього корпорація AT&T під'єднала свого давнього клієнта до 300-мегабітного інтернету.

Як і багато американців, 90-річний Аарон Епштайн опинився під замком під час пандемії та дивився телевізор набагато більше, ніж зазвичай. Як і багатьох, його розчарував повільний Інтернет — проблема, на яку він скаржився роками.

"Перегляд фільмів здавався переглядом слайд-шоу", — зауважив Епштайн.

"Клієнт із 1960 року" незадоволений

Але, на відміну від багатьох американців, Епштайн у своєму розпорядженні суму $10 тис., яку він вирішив витратити на те, щоб сприяти поліпшенню якості обслуговування. Аарон розмістив оголошення в популярному ЗМІ — Wall Street Journal, в якому звернувся до глави телекомунікаційного гіганта AT&T, передає видання washingtonpost.com.

"AT&T пишається тим, що є лідером у галузі електронних комунікацій", — написав він у своєму рекламному оголошенні, опублікованому 3 лютого 2021 року. "На жаль, у людей, що живуть у Північному Голлівуді, штат Каліфорнія, 91607, AT&T викликала велике розчарування".

Він підписався як "клієнт AT&T з 1960 року", вказавши свій номер телефону та адресу електронної пошти.

Деякі висловлювали Ааронові вдячність в тому, що він хоча б спробував підштовхнути AT&T до якнайшвидшого впровадження оптоволоконного інтернету, який компанія посилено рекламує. Інші критикували його за те, що він витратив тисячі доларів даремно, вказуючи на більш дешеві рішення проблеми. Як би там не було, довколо оголошення виник галас у ЗМІ та соцмережах, і зрештою, старання містера Епштійна не виявилися марними: після публікації до Аарона приїхали співробітники компанії, щоб протягнути оптоволоконний кабель спеціально для нього, а генеральний директор AT&T особисто подзвонив йому, щоб проконтролювати хід робіт.

[ + – ] Аарон Епштайн є клієнтом AT&T із 1960 року Фото: Anne Epstein

"Мабуть, я зачепив їх за живе", — сказав він, дивуючись настільки широкого розголосу події. "Зайдіть в пошукову систему Google і введіть AT&T. Напишіть "90-річний/-а", напишіть "Інтернет" і "повільна швидкість", і ви побачите 10, 25, 30, 40 аналогічних історій від американців".

Компанія відразу ж відреагувала. "Ми будемо працювати над підключенням клієнтів у цьому районі до оптоволокна", — заявили в компанії, і додали, що цей крок є частиною програми з надання послуги доступу до оптоволоконного інтернету в Лос-Анджелесі. Компанія також запевняє, що в 2021 році планує підключити до AT&T Fiber ще 2 млн "житлових точок".

З чого все почалося

Епштайн сказав, що майже пʼять років тому він вважав свою інтернет-службу "повільною, але задовільною". Потім, за його словами, настала ера потокової передачі, коли він почав дивитися фільми на Roku і Netflix і зіткнувся з таким подразником, як постійна буферизація. Тоді Аарон подзвонив в AT&T і попросив "прискорити" Інтернет. Йому відповіли, що скоро Мережа запрацює швидше, але насправді нічого не сталося. Настирливий дідок почав дзвонити в офіс компанії щотижня, але про зміну провайдера навіть не думав.

"Американці користуються телефонної службою AT&T з тих пір, як я народився, — з 1930 року", — сказав Епштайн. "І кожного разу, коли у мене виникали скарги на інтернет-послуги або телефонний звʼязок, співробітники AT&T проявляли лояльність. Вони дуже ввічливі".

[ + – ] Те саме оголошення у Wall Street Journal Фото: Wall Street Journal

Реклама має значення

Того ранку, коли зʼявилася реклама у Wall Street Journal, містеру Епштайну подзвонили з офісу генерального директора AT&T Джона Станкі та запевнили, що вживуть заходів.

"Я просто знизав плечима, бо вже багато разів чув подібну фразу", — згадує Епштайн.

Але виявилося, що реклама в національній газеті має значення. Уже наступного дня співробітники компанії-провайдера провели оптоволоконний кабель до його дому та до сусідського. А потім подзвонив виконавчий директор AT&T і переконався, що клієнт задоволений.

Аарон знає про те, що багато людей критикують його, кажучи щось на кшталт: "Чому б не віддати свої $10 тис. бідним? Чому б не спробувати привернути увагу компанії в соціальних мережах?" Але він каже, що краще піддатися критиці, ніж ігнорувати проблему.

Дізнатися більше про те, як працює Інтернет і які небезпеки йому сьогодні загрожують, ви зможете, ознайомившись з нашим матеріалом "Острівець свободи: як захистити Інтернет від цензорів і монополістів"