В Антарктиде случайно найдена жизнь под 900-метровой толщей льда

Исследователи пробурили шельфовый ледник, чтобы взять образцы морского дна, но сделали более крупное открытие.

Ученые случайно обнаружили живые организмы под антарктическим шельфовым ледником на глубине 900 метров. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи пробурили скважину почти через километр шельфового ледника Фильхнера-Ронне на юго-востоке моря Уэдделла, чтобы получить керн осадка с морского дна. Но образцы ученые так и не смогли получить, так как наткнулись на подводный валун.

Кадры с видеокамеры, опущенной в скважину, показали невероятную картину – на поверхности подводного валуна росли живые организмы.

"Это достаточно странно. Мы бы никогда не взялись за поиски подобной жизни, так как даже не могли предположить, что она существует",– говорит морской биогеограф из Антарктической службы Великобритании (BAS) Хью Гриффитс.

Шельфовые ледники – это плавучие или частично опирающиеся на дно ледники, текущие от берега в море. Когда лед движется по суше, он может собирать валуны, которые врастают в основание шельфового ледника, прежде чем опуститься на морское дно.

Фото: Huw Griffiths/UKRI BAS

Во время исследований морской флоры и фауны Антарктиды уже обнаруживались некоторые мелкие организмы, такие как рыбы, черви и медузы, которые обитали под шельфовыми ледниками. Но впервые ученые нашли "стационарные" организмы, которые вынуждены питаться лишь тем, что проплывает мимо.

На снимках подводного валуна видно, что на нем обитают как минимум два типа губок, у одних из них есть длинный стебель, переходящий в шляпку. Также на скале растут и другие организмы, которые могут оказаться трубчатыми червями или стебельчатыми ракушками.

Изолированное скопление валунов находится в 500 метрах под основание шельфового ледника и в 260 км от ближайшей открытой воды. Сильные течения в этом районе могут переносить пищу дня организмов, например, мертвый планктон, на расстояние более 500 км.

"Это безусловной самое дальнее место обитания под шельфовым ледником. Эти организмы крепятся на камни и питаются лишь в том случае, если что-то проплывает мимо. Было настоящим шоком найти их там, но мы не может исследовать организмы из-за их месторасположения. Мы даже не знаем, являются ли найденные организмы новым видом. Они определенно живут в самом труднодоступном и неожиданном месте", – Гриффитс.