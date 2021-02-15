В Антарктиді випадково знайдене життя під 900-метровою товщею льоду

Дослідники пробурили шельфовий льодовик, щоб взяти зразки морського дна, але зробили більш велике відкриття.

Вчені випадково знайшли живі організми під антарктичним шельфових льодовиком на глибині 900 метрів. Про це повідомляє The Guardian.

Дослідники пробурили свердловину майже через кілометр шельфового льодовика Фільхнера-Ронне на південному сході моря Ведделла, щоб отримати керн осаду з морського дна. Але зразки вчені так і не змогли отримати, оскільки натрапили на підводний валун.

Кадри з відеокамери, опущеною в свердловину, показали неймовірну картину — на поверхні підводного валуна росли живі організми.

"Це досить дивно. Ми б ніколи не взялися за пошуки подібного життя, оскільки навіть не могли припустити, що воно існує", — говорить морської біогеограф з Антарктичної служби Великобританії (BAS) Г'ю Гріффітс.

Шельфові льодовики — це плавучі льодовики або людовики, що частково спираються на дно, які течуть від берега в море. Коли лід рухається по суші, він може збирати валуни, які вростають в основу шельфового льодовика, перш ніж опуститися на морське дно.

Фото: микроорганизмы Антарктида

Під час досліджень морської флори і фауни Антарктиди вже траплялися деякі дрібні організми, такі як риби, черви і медузи, які мешкали під шельфовими льодовиками. Але вперше вчені знайшли "стаціонарні" організми, які змушені харчуватися лише тим, що пропливає повз.

На знімках підводного валуна видно, що на ньому мешкають як мінімум два типи губок, в одних із них є довге стебло, що переходить в капелюшок. Також на скелі ростуть й інші організми, які можуть виявитися трубчастими хробаками або стебельчатим черепашками.

Ізольоване скупчення валунів знаходиться в 500 метрах під основою шельфового льодовика і в 260 км від найближчої відкритої води. Сильні течії в цьому районі можуть переносити їжу дня організмів, наприклад, мертвий планктон, на відстань понад 500 км.

"Це безумовно найдальше місце проживання під шельфових льодовиком. Ці організми кріпляться на камені і харчуються лише в тому випадку, якщо щось пропливає повз. Було справжнім шоком знайти їх там, але ми не можемо досліджувати організми через їхнє розташування. Ми навіть не знаємо, чи є знайдені організми новим видом. Вони безумовно живуть в найбільш важкодоступному та несподіваному місці", — Гріффітс.