У птиц есть своя "GPS-навигация", чтобы находить дорогу из абсолютно неизвестных мест

Исследователи выяснили природу удивительно точной навигации у перелетных птиц.

Ежегодно миллиарды перелетных птиц мигрируют на тысячи километров между Европой и Африкой. Затем они повторяют этот маршрут, чтобы вернуться обратно и гнездиться на прежнем месте, пишет Science Alert.

Долгое время такая точная навигация у крошечных птиц оставалась одной из неразрешенных загадок в поведенческой биологии. Уже давно известно, что перелетные птицы, даже сбитые с курса сильными ветрами, каким-то образом могут возвращаться на необходимый путь. Отсюда следует, что птицы пользуются неким механизмом, который позволяет им найти дорогу домой из частей мира, где они никогда не были прежде.

Новое исследование евразийских камышовок показало, что птицы используют "магнитную карту", которая работает как своеобразная система координат. Ученые выяснили, что камышовки различают магнитные поля в разных местах на Земле. Это позволяет предположить, что некоторые птицы могут иметь "глобальную систему GPS", которая указывает им путь домой из любой точки Земли.

Ранее предполагалось, что птицы могут руководствоваться такими ориентирами, как запахи, инфразвук и даже изменениями силы тяжести. Но новые данные указывают на то, что магнитное поле Земли является одним наиболее вероятных решений этой загадки. Различные параметры магнитного поля Земли могут образовывать сетку, по которой следуют птицы, своеобразные линии с севера на юг и с востока на запад.

Дело в том, что напряженность магнитного поля (сила магнитного поля) и магнитное наклонение (угол, образованный между силовыми линиями магнитного поля и поверхностью Земли) тянутся примерно с севера на юг. В это же время, магнитное склонение – разница между направлением на северный магнитный полюс и географический северный полюс, обеспечивает ось восток-запад.

[ + – ] Карта круглогодичного ареала гнездящихся камышевок с магнитными полями.

Пока ученым не удалось выяснить, какой орган чувств у птиц позволяет им отслеживать магнитные поля. В любом случае, если птицы каким-то образом понимают, что магнитная напряженность увеличивается по мере продвижения на север, они могут определить свое положение на оси север-юг, где бы они ни находились. Точно также птицы должны ощущать, что отклонились дальше на восток. Исходя из этого, теория заключается в том, что птицы могут вычислить свое положение на сетке и подкорректировать направление полета.

Такое открытие означало бы, что у птиц есть система аналогичная декартовой системе координат – основе современной GPS-навигации.

"У нас пока не было четких доказательств того, что птиц могут использовать магнитное поле таким образом. Но наше новое исследование мигрирующей камышовки, или Acrocephalus scirpaceus – первое доказательство того, что некоторые птицы действительно могут это делать", – пишут авторы исследования.

Правда, ученые подчеркивают, что магнитные поля не могут быть единственной навигационной системой, используемой птицами. Известно, что другим птицам, включая морских птиц и домашних голубей, для навигации необходимы обонятельные сигналы. На данном этапе исследований ученые пока не понимают причину таких разных предпочтений.

Также до сих пор не ясно, как птицы улавливают магнитные сигналы. Ученые предполагают, что птицы воспринимают магнитные колебания через светочувствительный белок, называемый криптохром.