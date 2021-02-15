У птахів є своя "GPS-навігація", щоб знаходити дорогу з абсолютно невідомих місць

Дослідники з'ясували природу дивно точної навігації у птахів, які мігрують.

Щорічно мільярди перелітних птахів мігрують на тисячі кілометрів між Європою та Африкою. Потім вони повторюють цей маршрут, щоб повернутися назад і гніздитися на колишньому місці, пише Science Alert.

Довгий час така точна навігація у крихітних птахів залишалася однією з невирішених загадок у поведінковій біології. Вже давно відомо, що перелітні птахи, навіть збиті з курсу сильними вітрами, якимось чином можуть повертатися на необхідний шлях. Звідси випливає, що птахи користуються певним механізмом, який дозволяє їм знайти дорогу додому з частин світу, де вони ніколи не були раніше.

Нове дослідження євразійських очеретянок показало, що птахи використовують "магнітну карту", яка працює як своєрідна система координат. Вчені з'ясували, що очеретянки розрізняють магнітні поля в різних місцях на Землі. Це дозволяє припустити, що деякі птахи можуть мати "глобальну систему GPS", яка вказує їм шлях додому з будь-якої точки Землі.

Раніше передбачалося, що птахи можуть керуватися такими орієнтирами, як запахи, інфразвук та навіть змінами сили тяжіння. Але нові дані вказують на те, що магнітне поле Землі є одним найбільш ймовірним рішенням цієї загадки. Різні параметри магнітного поля Землі можуть утворювати сітку, по якій йдуть птахи, своєрідні лінії з півночі на південь та зі сходу на захід.

Справа в тому, що напруженість магнітного поля (сила магнітного поля) і магнітне нахилення (кут, утворений між силовими лініями магнітного поля і поверхнею Землі) тягнуться приблизно з півночі на південь. У цей же час, магнітне схилення — різниця між напрямком на північний магнітний полюс і географічний північний полюс, забезпечує вісь схід-захід.

[ + – ] Карта цілорічного ареалу очеретянок, які гніздяться, з магнітними полями.

Поки вченим не вдалося з'ясувати, який орган чуттів у птахів дозволяє їм відслідковувати магнітні поля. У будь-якому випадку, якщо птахи якимось чином розуміють, що магнітна напруженість збільшується в міру просування на північ, вони можуть визначити своє положення на осі північ-південь, де б вони не знаходилися. Точно так птахи повинні відчувати, що відхилилися далі на схід. Виходячи з цього, теорія полягає в тому, що птахи можуть обчислити своє положення на сітці та підкоригувати напрямок польоту.

Таке відкриття означало б, що у птахів є система аналогічна декартовій системі координат — основі сучасної GPS-навігації.

"У нас поки не було чітких доказів того, що птахів можуть використовувати магнітне поле таким чином. Але наше нове дослідження очеретянки, яка мігрує, або Acrocephalus scirpaceus — перший доказ того, що деякі птахи дійсно можуть це робити", — пишуть автори дослідження.

Щоправда, учені підкреслюють, що магнітні поля не можуть бути єдиною навігаційною системою, яку використовують птахи. Відомо, що іншим птахам, враховуючи морських птахів і домашніх голубів, для навігації необхідні нюхові сигнали. На цьому етапі досліджень вчені поки не розуміють причину таких різних уподобань.

Також досі незрозуміло, як птахи вловлюють магнітні сигнали. Вчені припускають, що птахи сприймають магнітні коливання через світлочутливий білок, званий криптохром.