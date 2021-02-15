Ученые разработали новый метод поиска внеземных цивилизаций

Сканируя экзопланеты на наличие признаков загрязнения атмосферы, исследователи надеются обнаружить следы инопланетян.

Ученые со всего мира уже давно заинтересованы в том, чтобы найти хотя бы какие-то доказательства существования инопланетян, разрабатывая все новые подходы и способы, однако пока они не принесли никаких результатов, пишет IFLS.

В новом исследовании ученые предложили еще один своеобразный метод: поиск инопланетной жизни по загрязнению атмосферы. В своей работе, опубликованной в журнале Astrophysical Journal эксперты обсуждают то, как именно использовать газ оксид азота (NO2), чтобы он помог найти инопланетные цивилизации.

На Земле газ является побочным продуктом сгорания, который можно будет увидеть с помощью телескопов следующего поколения (таких как телескоп Джеймса Уэбба), наблюдая за атмосферой далеких планет.

"На Земле большая часть оксида азота выбрасывается в результате человеческой деятельности — процессов сгорания, таких как выбросы транспортных средств и электростанции, работающих на ископаемом топливе. Так как в нижних слоях атмосферы (около 10-15 км) оксид азота преобладает именно от деятельности человека, наблюдение за газом на обитаемой планете потенциально может указать на присутствие индустриальной цивилизации", — говорит ведущий автор исследования Рави Коппарапу из Центра космических полетов имени Годдарда, NASA.

В атмосфере экзопланет астрономы обычно ищут признаки жизни, называемые биосигнатурами, однако теперь они также исследуют техносигнатуры — молекулы, которые могут витать в воздухе далеких миров при наличии индустриальных цивилизаций.

В других исследованиях в качестве возможных техносигнатур рассматривались хлорфторуглероды (ХФУ), представляющие собой промышленные продукты, которые широко использовались в качестве хладагентов до тех пор, пока от них не отказались из-за разрушительного влияния на озоновый слой. Кроме того, ХФУ являются мощным парниковым газом, который можно использовать для терраформирования такой планеты, как Марс, обеспечивая дополнительный нагрев атмосферы.

"Насколько нам известно, ХФУ вообще не производятся биологическим путем, поэтому они являются более очевидной техносигнатурой, чем NO2. Тем не менее ХФУ — довольно специфические производимые химические вещества, которые, возможно, не распространены в других местах. NO2 по сравнению с ним является побочным продуктом любого процесса сгорания", — отметил соавтор исследования Джейкоб Хакк-Мисра из института Blue Marble Institute of Science, штат Вашингтон.

Как утверждает Джада Арни, соавтор исследования из Центра космических полетов имени Годдарда, на Земле около 76% выбросов NO2 происходит из-за промышленной деятельности. Для того, чтобы отслеживать NO2 на других планетах, ученым сперва нужно выяснить максимальный уровень выбросов этого газа из непромышленных источников.

"Если мы наблюдаем больше NO2, чем предполагают наши модели из непромышленных источников, то остальную часть NO2 можно отнести к промышленной деятельности. Тем не менее при поиске жизни за пределами Земли всегда существует вероятность ложного срабатывания, поэтому нам потребуются дополнительные исследования, чтобы отличить ложные результаты от реальных", — заключил Арни.

Для следующего шага в этом проекте команда хочет создать улучшенные модели атмосферы планет, чтобы иметь более реалистичное виденье того, как будет выглядеть сигнал оксида азота.