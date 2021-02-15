Учені розробили новий метод пошуку позаземних цивілізацій

Скануючи екзопланети на наявність ознак забруднення атмосфери, дослідники сподіваються виявити сліди інопланетян.

Учені з усього світу вже давно зацікавлені в тому, щоб знайти хоча б якісь докази існування інопланетян, розробляючи все нові підходи і способи, однак поки вони не принесли ніяких результатів, пише IFLS.

У новому дослідженні вчені запропонували ще один своєрідний метод: пошук інопланетного життя за забрудненням атмосфери. У своїй роботі, опублікованій в журналі Astrophysical Journal експерти обговорюють те, як саме використовувати газ оксид азоту (NO2), щоб він допоміг знайти інопланетні цивілізації.

На Землі газ є побічним продуктом згоряння, який можна буде побачити за допомогою телескопів наступного покоління (таких як телескоп Джеймса Вебба), спостерігаючи за атмосферою далеких планет.

"На Землі велика частина оксиду азоту викидається внаслідок людської діяльності — процесів згоряння, таких як викиди транспортних засобів та електростанції, що працюють на викопному паливі. Оскільки в нижніх шарах атмосфери (приблизно 10-15 км) оксид азоту переважає саме від діяльності людини, спостереження за газом на населеної планеті потенційно може вказати на присутність індустріальної цивілізації", — говорить провідний автор дослідження Раві Коппарапу із Центру космічних польотів імені Годдарда, NASA.

В атмосфері екзопланет астрономи зазвичай шукають ознаки життя, які називають біосигнатури, однак тепер вони також досліджують техносигнатури — молекули, які можуть літати в повітрі далеких світів за наявності індустріальних цивілізацій.

В інших дослідженнях як можливі техносигнатури розглядалися хлорфторвуглеці (ХФВ), що являють собою промислові продукти, які широко використовувалися як холодоагенти до тих пір, поки від них не відмовилися через руйнівний впливу на озоновий шар. Крім того, ХФВ є потужним парниковим газом, який можна використовувати для терраформування такої планети, як Марс, забезпечуючи додаткове нагрівання атмосфери.

"Наскільки нам відомо, ХФВ взагалі не виробляються біологічним шляхом, тому вони є більш очевидною техносигнатурою, ніж NO2. Проте ХФВ — досить специфічні вироблені хімічні речовини, які, можливо, не поширені в інших місцях. NO2 порівняно з ним є побічним продуктом будь-якого процесу згоряння", — зазначив співавтор дослідження Джейкоб Хакк-Місра з інституту Blue Marble Institute of Science, штат Вашингтон.

Як стверджує Джада Арні, співавтор дослідження із Центру космічних польотів імені Годдарда, на Землі близько 76% викидів NO2 відбувається через промислову діяльність. Для того, щоб відстежувати NO2 на інших планетах, ученим спершу потрібно з'ясувати максимальний рівень викидів цього газу з непромислових джерел.

"Якщо ми спостерігаємо більше NO2, ніж припускають наші моделі з непромислових джерел, то іншу частину NO2 можна віднести до промислової діяльності. Проте під час пошуку життя за межами Землі завжди існує ймовірність помилкового спрацьовування, тому нам потрібні додаткові дослідження, щоб відрізнити помилкові результати від реальних", — уклав Арні.

Для наступного кроку в цьому проекті команда хоче створити поліпшені моделі атмосфери планет, щоб мати більш реалістичне бачення того, як виглядатиме сигнал оксиду азоту.