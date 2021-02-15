Улица научила: ученые выяснила, что городские мыши умней своих деревенских собратьев

Исследования показали, что грызуны в городских районах лучше справляются с проблемами, поскольку им приходилось адаптироваться к жизни вместе с людьми

Немецкие ученые доказали, что городские мыши умней своих деревенских сородичей. И причиной тому соседство с людьми – городским грызунам пришлось адаптироваться к жизни рядом с ними. Об этом пишет Daily Mail.

Ради исследований ученые отловили 17 полосатых полевых мышек в дикой природе и 14 мышей поймали в Берлине, а потом поместили их в специально построенный вольер с лабиринтом из кубиков Lego. Мышкам нужно было добраться до провизии, преодолев ряд препятствий, в частности, открыть крышку коробки, где лежала еда.

И в 77% случаев городские мыши справились с задачей быстрее. Однако ученые отмечают, что хоть городские грызуны и были сообразительней, но деревенские оказались более решительными и настойчивыми.

Исследователи полагают, что эти качества у мышей развились из-за среды их обитания. Городским мышкам нужно каждый раз, блуждая в поисках еды, приспосабливаться к новым условиям, так как город вокруг них постоянно меняется и выбор у них более широк, что дает право выбора, в то время, как деревенские мышки ограничены в выборе и, видя провизию, добираются до нее любой ценой.

К тому же городских грызунов в поисках пропитания подстерегает больше опасностей, что заставляет их чаще проявлять смекалку.

Жизнь деревенских мышей можно назвать более стабильной и им просто не нужно было привыкать к постоянной смене обстановки.