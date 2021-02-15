Вулиця навчила: учені з'ясувала, що міські миші розумніші за своїх сільських побратимів

Дослідження показали, що гризуни в міських районах краще справляються з проблемами, оскільки їм доводилося адаптуватися до життя разом із людьми.

Німецькі вчені довели, що міські миші розумніші за своїх сільських родичів. І причиною тому сусідство з людьми — міським гризунам довелося адаптуватися до життя поруч із ними. Про це пише Daily Mail.

Заради досліджень вчені відловили 17 смугастих польових мишок у дикій природі та 14 мишей зловили в Берліні, а потім помістили їх у спеціально побудований вольєр із лабіринтом із кубиків Lego. Мишкам потрібно було дістатися до провізії, подолавши низку перешкод, зокрема, відкрити кришку коробки, де лежала їжа.

І в 77% випадків міські миші впоралися із завданням швидше. Однак вчені зазначають, що хоч міські гризуни і були кмітливішими, але сільські виявилися більш рішучими і наполегливими.

Дослідники вважають, що ці якості у мишей розвинулися через середовище їх проживання. Міським мишкам потрібно кожен раз, блукаючи в пошуках їжі, пристосовуватися до нових умов, оскільки місто навколо них постійно змінюється і вибір у них більш широкий, що дає право вибору, у той час, як сільські мишки обмежені у виборі і, бачачи провізію, дістаються до неї будь-якою ціною.

До того ж міських гризунів у пошуках їжі підстерігає більше небезпек, що змушує їх частіше проявляти кмітливість.

Життя сільських мишей можна назвати більш стабільним і їм просто не потрібно було звикати до постійної зміни обстановки.