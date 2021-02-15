Coca-Cola разрабатывает бумажную бутылку и специальный напиток

Компания стремится создать стопроцентную перерабатываемую бутылку для напитков и других продуктов.

Компания Coca-Cola объявила, что в конце этого года проведет испытания прототипа бумажной бутылки ограниченным тиражом в 2 тыс. экземпляров, пишет New Atlas.

Тестовые продажи напитка на растительной основе AdeZ будут проводиться в Венгрии через онлайн-ретейлер Kifli.hu. Продажа напитков в бумажных бутылках и картонных коробках давно не новшество. Однако они подходят не для всех напитков и уж точно не для газированных, которым нужен более прочный материал упаковки.

Тем не менее, бумажная бутылка очень привлекательна с экологической точки зрения, поскольку бумага поддается биоразложению и относительно легко перерабатывается.

В 2020 году научно-исследовательский отдел Coca-Cola в Брюсселе вместе с датским стартапом Paper Bottle Company (Paboco) и в сотрудничестве с Carlsberg, LʼOréal и Absolut Company придумали бутылку, состоящую из твердой бумажной оболочки, покрытой биопластиком, который также используется для крышки.

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Coca-Cola подчеркивает, что бутылка все еще находится в разработке, поскольку компания оценивает производительность, долговечность и способность прототипа защитить содержимое. При этом компания хочет продолжить потребительское тестирование, чтобы определить, как бутылка будет использоваться в реальном мире, и измерить, насколько сильно людям понравится новая емкость.

Конечная цель состоит в том, чтобы произвести стопроцентную перерабатываемую бутылку для напитков и других продуктов, устойчивых к воздействию жидкостей, углекислого газа и кислорода.

"Это испытание является важной вехой в нашем стремлении разработать экологическую бумажную бутылку. Люди ожидают, что Coca‑Cola будет создавать и выводить на рынок инновационные и устойчивые виды упаковок. Поэтому мы и сотрудничаем с такими экспертами, как Paboco и открыто экспериментируем", — заключила Даниэла Захария, технический директор Coca-Cola Europe.