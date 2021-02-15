Coca-Cola розробляє паперову пляшку та спеціальний напій

Компанія прагне створити стовідсотково переробну пляшку для напоїв та інших продуктів.

Компанія Coca-Cola оголосила, що в кінці цього року проведе випробування прототипу паперової пляшки обмеженим тиражем у 2 тис примірників, пише New Atlas.

Тестові продажу напою на рослинній основі AdeZ будуть проводитися в Угорщині через онлайн-ритейлера Kifli.hu. Продаж напоїв у паперових пляшках і картонних коробках давно не новина. Однак вони підходять не для всіх напоїв і точно не для газованих, яким потрібен більш міцний матеріал пакування.

Проте, паперова пляшка дуже приваблива з екологічної точки зору, оскільки папір піддається біорозкладанню і відносно легко перероблюється.

У 2020 році науково-дослідний відділ Coca-Cola в Брюсселі разом з датським стартапом Paper Bottle Company (Paboco) і у співпраці з Carlsberg, L'Oréal і Absolut Company придумали пляшку, що складається з твердої паперової оболонки, покритої біопластиком, який також використовується для кришки.

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Coca-Cola підкреслює, що пляшка все ще знаходиться в розробці, оскільки компанія оцінює продуктивність, довговічність та здатність прототипу захистити вміст. При цьому компанія хоче продовжити споживче тестування, щоб визначити, як пляшка використовуватиметься у реальному світі, і виміряти, наскільки сильно людям сподобається нова ємність.

Кінцева мета полягає у тому, щоб зробити стовідсоткову переробну пляшку для напоїв та інших продуктів, стійких до впливу рідин, вуглекислого газу і кисню.

"Це випробування є важливою віхою у нашому прагненні розробити екологічну паперову пляшку. Люди очікують, що Coca-Cola створюватиме і виводитиме на ринок інноваційні та стійкі види пакувань. Тому ми і співпрацюємо з такими експертами, як Paboco і відкрито експериментуємо", — підсумувала Даніела Захарія, технічний директор Coca-Cola Europe.