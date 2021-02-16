Современные мегаполисы настолько тяжелые, что могут искривлять литосферу Земли, – ученые

Исследователи говорят, что проседание почвы под весом городов увеличивает риск затопления.

Ученые выяснили, что крупным городам нужно беспокоиться не только о повышении уровня моря. Усугубить ситуацию может проседание почвы под весом самого мегаполиса, отмечают эксперты. Об этом сообщает Science Alert.

Геофизик Том Парсонс из агентства Геологической службы США (USGS) взял Сан-Франциско в качестве примера того, как крупные городские застройки могут влиять на поверхность Земли и угнетать ее.

По его расчетам, Сан-Франциско может опуститься на целых 80 миллиметров по мере роста города с течением времени. Учитывая, что регион и так находится под угрозой повышения уровня моря на 300 мм к 2050 году, дополнительные факторы, вызывают серьезные опасения.

"Поскольку население земного шара непропорционально перемещается к берегам, это дополнительное проседание, в сочетании с повышением уровня моря, может усугубить риск, связанный с затоплением", – говорит Парсонс.

На основе данных об инвентаризации всех зданий в городе и их содержимого, исследование показало, что вес Сан-Франциско (с населением 7,75 млн человек) составляет около 1,6 трлн кг, что сравнимо с 8,7 млн самолетов Boeing 747.

Такого веса может быть достаточно, чтобы искривлять литосферу, на которой расположен город. Также это может изменить уровень разломов горных пород, составляющих поверхность Земли.

Фактически, проседание на 80 мм, вероятно, очень оптимистическая оценка, поскольку при расчетах веса не учитывались объекты за пределами зданий, в том числе транспортная инфраструктура, автомобили или сами люди. Подобное проседание также может наблюдаться и в других частях мира, хотя процесс зависит от местной геологии.

"Конкретные результаты, полученные для района залива Сан-Франциско, вероятно, применимы к любому крупному городскому центра, хотя и с разной степенью риска. Эффект антропогенной нагрузки будет заметнее на тектонически активных континентальных окраинах, чем на более стабильных участках, где литосфера более толстая и жесткая", – отмечает Парсонс.

Кроме этого, существуют и другие причины проседания, например, смещение тектонических плит и откачка грунтовых вод, что необходимо для поддержки растущего населения.

Исследователь считает, что вес современных городов должен учитываться в моделях, которые предсказывают изменение географии с течением времени, а также расчете рисков затопления.

"Представленные здесь методы можно будет улучшить, используя спутниковые или аэрофотоснимки, чтобы провести более подробный анализ зон вероятных наводнений", – подытожил исследователь.