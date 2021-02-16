Сучасні мегаполіси настільки важкі, що можуть викривляти літосферу Землі, — вчені

Дослідники говорять, що просідання грунту під вагою міст збільшує ризик затоплення.

Вчені з'ясували, що великим містам потрібно турбуватися не тільки про підвищення рівня моря. Погіршити ситуацію може просідання грунту під вагою самого мегаполісу, зазначають експерти. Про це повідомляє Science Alert.

Геофізик Том Парсонс з агентства Геологічної служби США (USGS) взяв Сан-Франциско як приклад того, як великі міські забудови можуть впливати на поверхню Землі і пригнічувати її.

За його розрахунками, Сан-Франциско може опуститися на цілих 80 міліметрів у процесі зростання міста з плином часу. З огляду на те, що регіон і так знаходиться під загрозою підвищення рівня моря на 300 мм до 2050 року, додаткові фактори, викликають серйозні побоювання.

"Оскільки населення земної кулі непропорційно переміщується до берегів, це додаткове просідання, у поєднанні з підвищенням рівня моря, може погіршити ризик, пов'язаний із затопленням", — говорить Парсонс.

На основі даних про інвентаризацію всіх будівель в місті та їх вмісту, дослідження показало, що вага Сан-Франциско (з населенням 7,75 млн осіб) становить близько 1,6 трлн кг, що можна порівняти з 8,7 млн літаків Boeing 747.

Такої ваги може бути достатньо, щоб викривляти літосферу, на якій розташоване місто. Також це може змінити рівень розломів гірських порід, що складають поверхню Землі.

Фактично, просідання на 80 мм, імовірно, дуже оптимістична оцінка, оскільки при розрахунках ваги не враховувалися об'єкти за межами будівель, зокрема транспортна інфраструктура, автомобілі або самі люди. Подібне просідання також може спостерігатися і в інших частинах світу, хоча процес залежить від місцевої геології.

"Конкретні результати, отримані для району затоки Сан-Франциско, ймовірно, можуть бути застосовані до будь-якого великого міському центру, хоча і з різним ступенем ризику. Ефект антропогенного навантаження буде помітніший на тектонічно активних континентальних околицях, ніж на стабільніших ділянках, де літосфера товща і жорстка", — зазначає Парсонс.

Крім цього, існують й інші причини просідання, наприклад, зсув тектонічних плит і відкачування грунтових вод, що необхідно для підтримки населення, кількість якого постійно збільшується.

Дослідник вважає, що вага сучасних міст повинна враховуватися у моделях, які пророкують зміни географії з плином часу, а також розрахунку ризиків затоплення.

"Представлені тут методи можна буде поліпшити, використовуючи супутникові або аерофотознімки, щоб провести детальніший аналіз зон імовірних повеней", — підсумував дослідник.