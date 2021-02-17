В атмосфере Юпитера ученые зафиксировали взрыв пятитонного метеора (фото)

С помощью космического аппарат "Юнона" ученые изучили природу этого удара в деталях, а также определили его массу, высоту и температуру.

Космический аппарат NASA "Юнона", зафиксировал момент, когда какой-то космический объект врезался в Юпитер и распался в его атмосфере, пишет Forbes.

Инцидент произошел в прошлом году в пятницу, 10 апреля 2020 года, когда "Юнона", вращающиеся вокруг Юпитера, изучала газового гиганта.

Пролетая мимо планеты ультрафиолетовый прибор космического аппарата, предназначенный для изучения полярных сияний Юпитера, заметил нечто необычное. В течение очень коротких 17 миллисекунд (мс) в верхних слоях атмосферы Юпитера на высоте 225 км произошла яркая вспышка.

Это был метеор, который ударил по планете, а затем взорвался войдя в атмосферу в виде болида. Энергия, выпущенная объектом, температура которого достигла более 9000°C, позволила команде оценить, насколько большим он был.

[ + – ] "Юнона" была запущена в 2011 году и прибыла на Юпитер в 2016 году. Фото: NASA

"Мы предполагаем, что это был огненный шар, произведенный метеороидом весом от 250 до 5000 кг, который затем вошел в атмосферу Юпитера", — говорят ученые в своей статье.

Столкновения с Юпитером не так уж необычны, поскольку это второе по величине тело в Солнечной системе после Солнца, его гравитация притягивает множество других объектов. Первым небесным телом чье падение на Юпитер в июле 1994 года было зафиксировано астрономами, является короткопериодическая Комета Шумейкера-Леви 9.

Однако, несмотря на то, что это и было обычным явлением, возможности "Юноны" позволили ей исследовать природу этого удара в мельчайших деталях, а команда смогла определить его массу, высоту и температуру.

"Наличие полного спектра яркой вспышки позволяет нам более точно определить температуру и высоту огненного шара", — отмечает ведущий автор исследования Рохини Джайлс из Юго-Западного исследовательского института в Техасе.

[ + – ] Снимок телескопа "Хаббла", на котором видны фрагменты кометы Шумейкера-Леви 9, ударяющей Юпитер. Фото: HUBBLE SPACE TELESCOPE COMET TEAM AND NASA

"Юнона" вращается вокруг орбиты Юпитера, а это означает, что она могла наблюдать за столкновением лишь небольшой промежуток времени — всего 17 мс. Таким образом, исследователям мало что известно о том, что случилось с Юпитером до или после того, как "Юнона" зафиксировала увиденное.

Тем не менее это наблюдение все равно полезно, поскольку оно помогает ученым подсчитать скорость с которой объекты сталкиваются с Юпитером. По оценкам команды, ежегодно на планету попадает около 24 000 объектов массой от 250 до 5 000 кг, что соответствует предыдущим оценкам.

И помимо того, что это интересно, в этом есть еще и научная цель. Удары астероидов и комет могут оказывать значительное влияние на химический состав стратосферы планеты, а также способны помочь ученым в понимании состава газового гиганта.