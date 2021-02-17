В атмосфері Юпітера вчені зафіксували вибух п'ятитонного метеора (фото)

За допомогою космічного апарату "Юнона" вчені вивчили природу цього удару в деталях, а також визначили його масу, висоту і температуру.

Космічний апарат NASA "Юнона", зафіксував момент, коли якийсь космічний об'єкт врізався в Юпітер і розпався в його атмосфері, пише Forbes.

Інцидент стався в минулому році в п'ятницю, 10 квітня 2020 року, коли "Юнона", що обертається навколо Юпітера, вивчала газового гіганта.

Пролітаючи повз планету, ультрафіолетовий прилад космічного апарату, призначений для вивчення полярних сяйв Юпітера, помітив щось незвичайне. Протягом дуже коротких 17 мілісекунд (мс) у верхніх шарах атмосфери Юпітера на висоті 225 км стався яскравий спалах.

Це був метеор, який вдарив по планеті, а потім вибухнув, увійшовши в атмосферу у вигляді боліда. Енергія, випущена об'єктом, температура якого досягла понад 9000 ° C, дозволила команді оцінити, наскільки великим він був.

[ + – ] "Юнона" була запущена у 2011 році і прибула на Юпітер у 2016 році. Фото: NASA

"Ми припускаємо, що це була вогненна куля, вироблена метеороїдом вагою від 250 до 5000 км, яка потім увійшла в атмосферу Юпітера", — говорять учені у своїй статті.

Зіткнення з Юпітером не такі вже й незвичайні, оскільки це друге за величиною тіло в Сонячній системі після Сонця, його гравітація притягує безліч інших об'єктів. Першим небесним тілом, чиє падіння на Юпітер у липні 1994 року було зафіксовано астрономами, є короткоперіодична Комета Шумейкер-Леві 9.

Однак, незважаючи на те, що це і було звичайним явищем, можливості "Юнони" дозволили їй досліджувати природу цього удару в найдрібніших деталях, а команда змогла визначити його масу, висоту і температуру.

"Наявність повного спектру яскравого спалаху дозволяє нам більш точно визначити температуру і висоту вогненної кулі", — зазначає провідний автор дослідження Рохіні Джайлс з Південно-Західного дослідницького інституту в Техасі.

[ + – ] Знімок телескопа "Хаббл", на якому видно фрагменти комети Шумейкер-Леві 9, що вдаряє Юпітер. Фото: HUBBLE SPACE TELESCOPE COMET TEAM AND NASA

"Юнона" обертається навколо орбіти Юпітера, а це означає, що вона могла спостерігати за зіткненням лише невеликий проміжок часу — усього 17 мс. Таким чином дослідникам мало що відомо про те, що трапилося з Юпітером до або після того, як "Юнона" зафіксувала побачене.

Проте це спостереження все одно корисне, оскільки воно допомагає вченим підрахувати швидкість з якою об'єкти стикаються з Юпітером. За оцінками команди, щорічно на планету потрапляє близько 24 000 об'єктів масою від 250 до 5 000 кг, що відповідає попереднім оцінкам.

І крім того, що ще цікаво, у цьому є ще й наукова мета. Удари астероїдів і комет можуть мати значний вплив на хімічний склад стратосфери планети, а також здатні допомогти вченим у розумінні складу газового гіганта.