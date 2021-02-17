Изучив мумию египетского фараона, ученые выяснили ужасающие подробности его гибели
Сделав КТ мумии фараона Секененра Таа II, исследователи обнаружили множество ран, позволяющие предположить, что правителя казнили на поле боя.
Результаты нового исследования свидетельствует о том, что фараон Секененра Таа II мог погибнуть на поле боя, сраженный нападавшими врагами, которые были вооружены кинжалами, топорами и копьями, пишет Live Science.
Проведя компьютерную томографию (КТ) мумии, ученые обнаружили новые раны на лице фараона, которые древние бальзамировщики пытались замаскировать. У правителя имелся большой разрез на лбу, порезы вокруг глаз и щек, а также колотая рана в основании черепа, которая, возможно, достигла мозга. Нападавшие, похоже, со всех сторон окружили побежденного правителя.
"Все эти ужасные травмы говорят о том, что Секененра действительно был на передовой со своими солдатами, рискуя жизнью, чтобы освободить Египет", — говорит ведущий автор исследования Сахар Салим, профессор радиологии Каирского университета.
Война за бегемотов
Секененра Таа II был правителем южного Египта примерно в 1558-1553 годах до н.э., во время оккупации Египта гиксосами, народом который, вероятно, прибыл из Леванта. Гиксосы контролировали север Египта и требовали дани с южной части государства.
Согласно фрагментарным папирусным записям, Секененра Таа II восстал против оккупантов после того, как получил жалобу от царя гиксосов, жившего в столице Аварии в 644 км, на то, что шум бегемотов в священном бассейне в Фивах нарушает его сон.
В связи с этим сфабрикованным обвинением царь гиксосов потребовал уничтожить священный бассейн, серьезно оскорбив тем самым фараона. Текст на резной каменной плите, найденной в Фивах, рассказывает, что сын и непосредственный преемник Секененра Таа II, Камос, погиб в битве с гиксосами.
Никто не знал, что случилось с фараоном, даже после того, как в 1886 году была обнаружена его мумия. Ученые заметили раны на черепе и предположили, что он был убит в бою или во время дворцового переворота.
Археологи 19-го века, которые нашли мумию, сообщили о неприятном запахе, изводившим от фараона. Это привело к подозрению, что мумия была поспешно забальзамирована на самом поле боя. Для создания трехмерного изображения мумии правителя, эксперты использовали рентгеновские лучи с разных углов.
Насильственная смерть
Останки фараона находятся в плохом состоянии, кости разрублены, голова отделена от остального тела, а раны на черепе свидетельствуют о жестокой смерти.
На лбу у фараона имеется разрез длиной 7 см, который нанесли ударом топора или меча. Одна эта рана могла оказаться фатальной. Другой потенциально смертельный разрез находится над правым глазом и имеет длину 3,2 см.
По словам исследователей, новые порезы на носу, правом глазу и правой щеке были нанесены справа и сверху с помощью топорища или тупого посоха, а разрез на левой щеке, возник из-за удара меча или топора. В основании его черепа также имелась рана длиной 3,5 см, образовавшаяся от удара копья.
Ранее археологи сообщали о многих из этих ран, но Салим и ее коллега, египтолог Захи Хавасс, обнаружили новый набор переломов костей черепа, покрытых бальзамирующим материалом. Сосредоточенные на правой стороне черепа повреждения, судя по всему, были нанесены кинжалом и тяжелым тупым предметом, возможно, рукояткой топора.
Руки мумии были согнуты и сжаты, но на предплечьях не было никаких защитных ран, что привело исследователей к предположению о том, что, руки Секененре Таа II были связаны, когда он умер. Возможно, несколько нападавших захватили его на поле боя и казнили.
"Хотя исследователи и раньше находили мумии фараонов с жестокими ранами, до сих пор не было никаких свидетельств их смерти на поле сражения. Тот факт, что бальзамировщики пытались залатать раны на черепе Секененра Таа II, говорит нам о том, что его не бальзамировали поспешно", — отметила Салим.
Иссохший мозг фараона был прикреплен к левой стороне его черепа, предполагая, что кто-то положил его на бок после смерти либо в том месте, где он упал, либо во время транспортировки его тела для бальзамирования. Несмотря на то, что фараон, умер в бою, его преемники в конечном итоге выиграли войну.
После смерти Камоса супруга Секененра Таа II, Яххотеп I, выступала в качестве регента, продолжая восстание против гиксосов. Когда сын Секененра Таа II и Яххотепа I Яхмос I достиг совершеннолетия, он унаследовал трон и окончательно вытеснил иностранных захватчиков.
Вскоре после этого Яхмос I объединил Египет и положил начало Новому царству — периоду наивысшего могущества Древнего Египта между 16 и 11 веками до н.э.