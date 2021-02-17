Вивчивши мумію єгипетського фараона, учені з'ясували жахливі подробиці його загибелі

Зробивши КТ мумії фараона Секененра Таа II, дослідники виявили безліч ран, що дозволяють припустити, що правителя стратили на полі бою.

Результати нового дослідження свідчить про те, що фараон Секененра Таа II міг загинути на полі бою, убитий нападниками ворогами, які були озброєні кинджалами, сокирами і списами, пише Live Science.

Провівши комп'ютерну томографію (КТ) мумії, учені виявили нові рани на обличчі фараона, які стародавні бальзамувальники намагалися замаскувати. У правителя був великий розріз на лобі, порізи навколо очей і щік, а також колота рана в основі черепа, яка, можливо, досягла мозку. Нападники, мабуть, з усіх боків оточили переможеного правителя.

"Усі ці жахливі травми говорять про те, що Секененра дійсно був на передовій зі своїми солдатами, ризикуючи життям, щоб звільнити Єгипет", — говорить провідний автор дослідження Сахар Салім, професор радіології Каїрського університету.

Війна за бегемотів

Секененра Таа II був правителем південного Єгипту приблизно в 1558-1553 роках до н.е., під час окупації Єгипту гіксосами, народом, який, ймовірно, прибув з Леванту. Гіксоси контролювали північ Єгипту і вимагали данини з південної частини держави.

Згідно фрагментарним папірусовим записом, Секененра Таа II повстав проти окупантів після того, як отримав скаргу від царя гіксосів, що жив у столиці Аварії в 644 км, на те, що шум бегемотів у священному басейні у Фівах порушує його сон.

У зв'язку з цим сфабрикованим звинуваченням цар гіксосів зажадав знищити священний басейн, серйозно образивши тим самим фараона. Текст на різьбленій кам'яній плиті, знайденій у Фівах, розповідає, що син і безпосередній наступник Секененра Таа II, Камос, загинув у битві з гіксосами.

[ + – ] Томографія черепа Секененра Таа II, чиї рани на обличчі вказують на кровопролитну смерть. Фото: Sahar Saleem

Ніхто не знав, що трапилося з фараоном, навіть після того, як у 1886 році була виявлена його мумія. Учені помітили рани на черепі і припустили, що він був убитий у бою або під час палацового перевороту.

Археологи 19-го століття, які знайшли мумію, повідомили про неприємний запах від фараона. Це призвело до підозри, що мумія була поспішно забальзамована на самому полі бою. Для створення тривимірного зображення мумії правителя, експерти використовували рентгенівські промені з різних кутів.

Насильницька смерть

Останки фараона в поганому стані, кістки розрубані, голова відділена від решти тіла, а рани на черепі свідчать про жорстоку смерть.

На лобі у фараона є розріз завдовжки 7 см, який завдали ударом сокири або меча. Одна ця рана могла виявитися фатальною. Інший потенційно смертельний розріз над правим оком і має довжину 3,2 см.

За словами дослідників, нові порізи на носі, правому оці та правій щоці були нанесені справа і зверху за допомогою топорища або тупої палиці, а розріз на лівій щоці виник через удар меча чи сокири. У його черепі також була рана довжиною 3,5 см, що утворилася від удару списа.

Раніше археологи повідомляли про багато з цих ран, але Салім і її колега, єгиптолог Захі Хавасс, виявили новий набір переломів кісток черепа, покритих бальзамувальним матеріалом. Зосереджені на правій стороні черепа ушкодження, судячи з усього, були нанесені кинджалом і важким тупим предметом, можливо, ручкою сокири.

[ + – ] Радіолог Сахар Салім стоїть з мумією Секененра Таа II під час комп'ютерної томографії. Фото: Sahar Saleem

Руки мумії були зігнуті і стиснуті, але на передпліччях не було ніяких захисних ран, що привело дослідників до припущення про те, що, руки Секененра Таа II були пов'язані, коли він помер. Можливо, кілька нападників захопили його на полі бою і стратили.

"Хоча дослідники і раніше знаходили мумії фараонів з жорстокими ранами, досі не було ніяких свідчень їх смерті на полі бою. Той факт, що бальзамувальники намагалися залатати рани на черепі Секененра Таа II, говорить нам про те, що його не бальзамували поспішно", — зазначила Салім.

Висохлий мозок фараона був прикріплений до лівої сторони його черепа, припускаючи, що хтось поклав його на бік після смерті або в тому місці, де він впав, або під час транспортування його тіла для бальзамування. Незважаючи на те, що фараон помер у бою, його наступники в кінцевому підсумку виграли війну.

Після смерті Камос чоловіка Секененра Таа II, Яххотеп I, виступала в ролі регента, продовжуючи повстання проти гіксосів. Коли син Секененра Таа II і Яххотепа I Яхмос I досяг повноліття, він успадкував трон і остаточно витіснив іноземних загарбників.

Незабаром після цього Яхмос I об'єднав Єгипет і поклав початок Нового царства — періоду найвищої могутності Стародавнього Єгипту між 16 і 11 століттями до н.е.