Китайский луноход обнаружил на обратной стороне Луны километровый монолит (фото)

Ученые предполагают, что необычный объект может быть осколком от кратера, который появился в результате столкновения с Луной.

Китайский луноход Юту 2 во время выполнения миссии на спутнике Земли, обнаружил необычный объект на поверхности Луны. Об этом сообщает профильное издание Space.

Скала примерно в 1 километр высотой была обнаружена на "темной стороне" Луны. Исследователь NASA Дэн Мориарти считает, что скала могла появиться на поверхности Луны недавно. Воздействие ветра и тепловых циклов на Луне обычно приводит к разрушению острых углов и "округливанию" объектов на спутнике. А обнаруженный объект имеет весьма острые грани.

Мориарти также считает, что этот объект мог образоваться от осколка породы из соседнего кратера. Он мог отколоться от столкновения космического объекта с поверхностью Луны. От удара он мог "встрять" в поверхность.

Версию НАСА подтверждает Клив Нил из университета Нотр-Дама, по его словам, объект появился в ходе ударного выброса из соседнего кратера. Но вопрос заключается в том, местного ли он происхождения. Ученые смогут дать более детальный ответ на этот счет после проведения спектрального анализа. Он позволит понять, откуда появился монолит.

Напомним, 27 февраля 2020 года китайский зонд Chang`e-4 начал изучение обратной стороны Луны. Позднее аппарат прислал фото с "темной стороны" Луны.

Ранее зонд ОАЭ передал первый снимок другой планеты Солнечной системы — Марса.