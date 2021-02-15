Зонд ОАЭ передал свой первый снимок Марса во всем его величии

Космический аппарат успешно вышел на орбиту и займется исследованием атмосферы Красной планеты.

Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов опубликовало первый снимок Марса, сделанный зондом "Аль-Амаль". Об этом сообщает Science Alert.

"Передача первого изображения Марса с помощью зонда "Аль-Амаль" является определяющим моментом в нашей истории и знаменует момент, когда ОАЭ присоединились к странам, занимающимся исследованием космоса", – написал наследник престола Абу-Даби шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян в Twitter.

"Мы надеемся, что результатом этой миссии станут новые открытия о Марсе, которые принесут пользу человечеству", – добавил наследный принц.

В минувший вторник, 9 февраля, миссия ОАЭ достигла Марса. Эмираты стали первой арабской страной, которая запустила миссию на Красную планету.

[ + – ] На фото зонда даже виден потухший вулкан Марса Олимп. Фото: UAE Space Agency

Зонду "Аль-Амаль" понадобилось семь месяцев, что добраться до Марса. По данным агентства, космический аппарат будет вращать вокруг Красной планеты в течение полного марсианского года, что составляет около двух земных лет. Зонд сосредоточиться на изучении непростой марсианской атмосферы.

В космическом агентстве ОАЭ добавили, что первый снимок Марса был сделан зондом с высоты 25 тыс. км над поверхностью планеты.

Зонд "Аль-Амаль" был одним из трех космических кораблей, которые должны достичь планеты в этом месяце. Китайский аппарат Tianwen-1 вышел на орбиту Марса 10 февраля и за 5 дней до этого поделился своей первой фотографией Красной планеты. Марсоход NASA Perseverance должен приземлиться в предстоящий четверг, 18 февраля.

Вместе с марсоходом на планету приземлится роботизированный вертолет-разведчик Ingenuity. NASA планирует провести несколько испытательных полетов в течение 30 дней после приземления аппарата.