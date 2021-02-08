В двух днях от Марса. Китайский аппарат Tianwen-1 прислал первое фото Красной планеты

По словам китайских ученых, зонд должен выйти на орбиту Марса 10 февраля.

Национальное космическое агентство Китая (CNSA) заявило, что китайский зонд Tianwen-1 отправил на Землю свое первое изображение Марса. Об этом сообщает Phys.org.

Ожидается, что космический аппарат, запущенный в июле 2020 года, выйдет на орбиту Марса примерно 10 февраля.

На первой черно-белой фотографии Марс с аппарата Tianwen-1 видны такие геологические особенности, как ударный кратер Скиапарелли и система каньонов Долины Маринер.

Фотография была сделана примерно в 2,2 млн км от Марса, по данным CNSA. Также в агентстве заявили, что теперь космический аппарат находится в 1,1 км от Красной планеты.

Несколькими днями ранее роботизированный корабль запустил один из своих двигателей, чтобы "внести коррективы" и замедлиться, прежде чем его поймает марсианская гравитация. Это произойдет примерно 10 февраля.

Пятитонный Tianwen-1 включает в себя марсианский орбитальные аппарат, спускаемые аппарат и марсоход, который займется изучением почвы планеты.

Китай надеется посадить свой марсоход в мае в равнине Утопия, массивном ударном бассейне на Марсе. В это же время, посадка на Марс американского марсохода Perseverance ожидается уже 18 февраля 2021.

На данный момент, по данным CNSA, все системы зонда Tianwen-1 находятся в "хорошем состоянии".

Миссия Tianwen-1 – не первая попытка Китая достичь Марса. Предыдущая совместная миссия с Россией в 2011 году закончилась преждевременно из-за неудачного запуска.

С тех пор Китай отправил на Луну два аппарата, один из которых впервые совершил мягкую посадку на "темной" стороне спутника.