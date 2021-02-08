У двох днях від Марса. Китайський апарат Tianwen-1 надіслав перше фото Червоної планети

За словами китайських учених, зонд повинен вийти на орбіту Марса 10 лютого.

Національне космічне агентство Китаю (CNSA) заявило, що китайський зонд Tianwen-1 відправив на Землю своє перше зображення Марса. Про це повідомляє Phys.org.

Очікується, що космічний апарат, запущений у липні 2020 року, вийде на орбіту Марса приблизно 10 лютого.

На першій чорно-білій фотографії Марса з апарату Tianwen-1 видно такі геологічні особливості, як ударний кратер Скіапареллі і система каньйонів Долини Маринер.

Фотографія була зроблена приблизно у 2,2 млн км від Марса, за даними CNSA. Також в агентстві заявили, що тепер космічний апарат розташований в 1,1 км від Червоної планети.

Декількома днями раніше роботизований корабель запустив один зі своїх двигунів, щоб "внести корективи" і сповільнитися, перш ніж його впіймає марсіанська гравітація. Це станеться приблизно 10 лютого.

П'ятитонний Tianwen-1 включає в себе марсіанський орбітальний апарат, що встановлює апарат і марсохід, який займеться вивченням грунту планети.

Китай сподівається посадити свій марсохід у травні в рівнині Утопія, масивному ударному басейні на Марсі. У цей же час посадка на Марс американського марсохода Perseverance очікується вже 18 лютого 2021.

Наразі, за даними CNSA, усі системи зонда Tianwen-1 у "гарному стані".

Місія Tianwen-1 — не перша спроба Китаю досягти Марса. Попередня спільна місія з Росією у 2011 році закінчилася передчасно через невдалий запуск.

З тих пір Китай відправив на Місяць два апарати, один з яких вперше здійснив м'яку посадку на "темній" стороні супутника.