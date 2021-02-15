Зонд ОАЕ передав свій перший знімок Марса в усій його величі

Космічний апарат успішно вийшов на орбіту і займеться дослідженням атмосфери Червоної планети.

Космічне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів опублікувало перший знімок Марса, зроблений зондом "Аль-Амаль". Про це повідомляє Science Alert.

"Передача першого зображення Марса за допомогою зонда "Аль-Амаль" є визначальним моментом у нашій історії і знаменує момент, коли ОАЕ приєдналися до країн, які займаються дослідженням космосу", — написав спадкоємець престолу Абу-Дабі шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян у Twitter .

"Ми сподіваємося, що результатом цієї місії стануть нові відкриття про Марс, які принесуть користь людству", — додав принц.

У минулий вівторок, 9 лютого, місія ОАЕ досягла Марса. Емірати стали першою арабською країною, яка запустила місію на Червону планету.

[ + – ] На фото зонду навіть видно згаслий вулкан Марса Олімп. Фото: марсианские луны

Зонду "Аль-Амаль" знадобилося сім місяців, щоб дістатися до Марса. За даними агентства, космічний апарат буде обертатись навколо Червоної планети протягом повного марсіанського року, що становить близько двох земних років. Зонд зосередиться на вивченні непростої марсіанської атмосфери.

У космічному агентстві ОАЕ додали, що перший знімок Марса був зроблений зондом з висоти 25 тис. км над поверхнею планети.

Зонд "Аль-Амаль" був одним з трьох космічних кораблів, які повинні досягти планети в цьому місяці. Китайський апарат Tianwen-1 вийшов на орбіту Марса 10 лютого і за 5 днів до цього поділився своєю першою фотографією Червоної планети. Марсохід NASA Perseverance повинен приземлитися в наступний четвер, 18 лютого.

Разом з марсоходом на планету приземлиться роботизований вертоліт-розвідник Ingenuity. NASA планує провести кілька випробувальних польотів протягом 30 днів після приземлення апарату.