"Люди тоже сыграли роль": ученые рассказали, почему на самом деле вымерли мамонты

Как показывает новое исследование, фатальная участь мамонтов была вызвана не чрезмерной охотой людей, а изменением климата.

Около 10 тыс. лет назад самые крупные млекопитающие Северной Америки полностью исчезли с лица Земли. В обществе широко распространено мнение о том, что вымирание мамонтов, наземных ленивцев и гигантских бобров, произошло из-за чрезмерной охоты и быстрого увеличения популяций людей, пишет Earth.com.

Однако эксперты Института химической экологии Макса Планка обнаружили, что именно изменение климата стало основной причиной исчезновении североамериканской мегафауны.

Основываясь на новом подходе к статистическому моделированию, исследователи выяснили, что резкое понижение температуры около 13 тыс. лет назад, инициировало сокращение популяций гигантских млекопитающих.

Исследователи также отмечают, что у них нет достаточных археологических доказательств того, что чрезмерная охота была постоянной или широко распространенной, чтобы привести к вымиранию животных, и что главной причиной этого события могли стать климатические и экологические изменения.

Примерно в то же самое время, когда случилось вымирание млекопитающих, произошло два основных климатических изменения. Первый был периодом резкого потепления, который начался около 14 700 лет назад, а второй - резким похолоданием около 12 900 лет назад, во время которого Северное полушарие вернулось к почти ледниковым условиям.

"Обычный подход заключался в том, чтобы попытаться определить время вымирания мегафауны и посмотреть, как оно соотносятся с прибытием человека в Америку или каким-либо климатическим событием. Однако вымирание - это процесс, а это означает, что он разворачивается в течение определенного периода времени, и поэтому для понимания того, что стало причиной исчезновения мегафауны Северной Америки, очень важно выяснить, как их численность колебалась перед исчезновением. Без этих долгосрочных закономерностей все, что мы можем увидеть — грубые совпадения", — сказал соавтор исследования Мэтью Стюарт.

Чтобы оценить численность популяций доисторических групп охотников и вымерших животных, эксперты в своем исследовании применили новый статистический подход радиоуглеродного датирования событий, разработанный Кристофером Карлтоном, другим соруководителем исследования.

Его суть заключается в том, что чем больше людей и животных присутствует в ландшафте, тем больше углерода остается после их исчезновения. Результаты моделирования показали, что численность популяций крупных млекопитающих колебалась в ответ на резкие изменения климата.

"В период потепления, который начался около 14 700 лет назад популяция увеличилась, а с наступлением 12 900 лет назад похолодания сократилась, что в конце концов и привело к вымиранию", — объяснил Стюарт.

Несмотря на полученные результаты, ученые отмечают, что люди также могли быть причастны к исчезновению мегафауны, но главной причиной все же является изменение климата.

"Чтобы иметь правильное понимание того, что же привело к этим исчезновениям, мы должны учитывать экологические изменения как в континентальном, так и в региональном масштабе. Кроме того, остается вероятность того, что люди тоже сыграли в этом роль, хоть и не такую масштабную", — заключил старший автор исследования Хью Граукатт.