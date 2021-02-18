Американские астрофизики создали самую точную плоскую карту Земли (видео)

На двусторонней карте сведены до минимума все возможные искажения.

Американские астрофизики Дж. Ричард Готт, Дэвид Голдберг и Роберт Вандербей создали самую точную плоскую карту мира, сделав ее круглой и двусторонней.

Об этом сообщил Phys.org.

Отмечается, что на протяжение столетий ученые пытались разрешить проблему воссоздания карты шарообразной планеты на плоскости, не допустив искажений.

Современные карты мира в основном четко передают локальные участки, однако искажают те территории, которые находятся ближе к полюсам, существенно растягивая их.

Новая карта американских ученых имеет меньше ошибок из-за необычной формы. Она круглая и двусторонняя, ориентированная на Северное и Южное полушарие, а экватор проходит по краю.

Специалисты предлагают печатать два полушария, а затем вырезать и склеивать их. На основе их метода можно создавать политические, климатические, демографические и другие карты. Кроме того, эта идея может быть использована для картографирования других планет.

"Наша карта похожа на земной шар больше других плоских карт. Чтобы увидеть весь земной шар, нужно его прокрутить – чтобы увидеть всю нашу новую карту, вам нужно ее перевернуть", – подчеркнул профессор Готт.

Напомним, ученые создали интерактивную карту Земли, на которой можно увидеть месторасположение современных городов 750 млн лет назад. Она позволяет найти всем желающим свой родной город и выбрать время, начиная с настоящего времени и до 750 млн лет назад.