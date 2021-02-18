Американські астрофізики створили найточнішу плоску карту Землі (відео)

На двосторонній карті зведені до мінімуму всі можливі спотворення.

Американські астрофізики Дж. Річард Готт, Девід Голдберг і Роберт Вандербей створили найточнішу плоску карту світу, зробивши її круглою і двосторонньою.

Про це повідомив Phys.org.

Зазначається, що протягом століть учені намагалися вирішити проблему відтворення карти кулястої планети на площині, не допустивши спотворень.

Сучасні карти світу в основному чітко передають локальні ділянки, однак спотворюють ті території, які розташовані ближче до полюсів, істотно розтягуючи їх.

Нова карта американських учених має менше помилок через незвичайну форму. Вона кругла і двостороння, орієнтована на Північну і Південну півкулю, а екватор проходить по краю.

Фахівці пропонують друкувати дві півкулі, а потім вирізати і склеювати їх. На основі їхнього методу можна створювати політичні, кліматичні, демографічні та інші карти. Крім того, ця ідея може бути використана для картографування інших планет.

"Наша карта схожа на земну кулю більше, ніж на інші плоскі карти. Щоб побачити всю земну кулю, потрібно її прокрутити — щоб побачити всю нашу нову карту, вам потрібно її перевернути", — підкреслив професор Готт.

Нагадаємо: учені створили інтерактивну карту Землі, на якій можна побачити місце розташування сучасних міст 750 млн років тому. Вона дозволяє знайти всім охочим своє рідне місто і вибрати час, починаючи з теперішнього часу і до 750 млн років тому.