Ученые выяснили, что неандертальцы передали людям защиту от коронавируса

Люди не африканского происхождения, перенесшие COVID-19 в легкой форме или без симптомов, могут иметь вариант генома, который снижает риск тяжелого течения болезни.

Люди, пережившие COVID-19 с легкими симптомами или даже без симптомов, могут поблагодарить за это своих предков неандертальцев, пишет CNN.

Исследователи выявили генетическую мутацию, которая снижает риск тяжелой инфекции COVID-19 примерно на 22%. Она была обнаружена во всех образцах ДНК неандертальцев и примерно в 30% образцов, взятых у людей европейского и азиатского происхождения.

Как сообщают эксперты, задействованная генетическая область влияет на иммунный ответ организма на РНК-вирусы, такие как коронавирус, а также вирус лихорадка Западного Нила и вирус гепатита С.

"Эта область кодирует белки, которые активируют важные при заражении РНК-вирусами ферменты", — пишут ученые.

Как сообщают Сванте Паабо и Хьюго Зеберг из Института эволюционной антропологии Макса Планка, вполне возможно, что это одна из тех мутаций, которые передавались тысячелетиями и помогали людям выживать.

"Необходимость интенсивной терапии падает примерно на 22% на каждую копию гаплотипа неандертальцев. Этот гаплотип часто случается во всех регионах мира за пределами Африки", — добавляют эксперты.

Это открытие может помочь объяснить, почему чернокожие пациенты гораздо чаще страдают тяжелой формой коронавируса. Неандертальцы, вымершие около 40 тыс. лет назад, жили бок о бок, а иногда и скрещивались с современными людьми в Европе и Азии, но не в Африке, поэтому люди чисто африканского происхождения не имеют ДНК неандертальцев.

Исследования показывают, что около 2% ДНК у людей европейского и азиатского происхождения имеется неандертальский ген. Команда использовала образцы, взятые у более чем 2200 людей с тяжелыми случаями COVID-19. Они обнаружили генетическую область, которая влияет на восприимчивость к тяжелым заболеваниям.

Затем они проверили ДНК, взятую из скелетов четырех древних людей — 70 000-летнего неандертальца из Сибири, 50 000-летнего неандертальца из Хорватии, 120 000 и 80 000-летних неандертальцев из Денисовой пещеры в Сибири. Все четыре образца имели одинаковые версии этой генетической последовательности.