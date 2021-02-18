Вчені з'ясували, що неандертальці передали людям захист від коронавірусу

Люди не африканського походження, які перенесли COVID-19 в легкій формі або без симптомів, можуть мати варіант генома, який знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Люди, які пережили COVID-19 з легкими симптомами або навіть без симптомів, можуть подякувати за це своїм предкам неандертальцям, пише CNN.

Дослідники виявили генетичну мутацію, яка знижує ризик важкої інфекції COVID-19 приблизно на 22%. ЇЇ виявили у всіх зразках ДНК неандертальців і приблизно у 30% зразків, узятих у людей європейського і азійського походження.

Як повідомляють експерти, задіяна генетична область впливає на імунну відповідь організму на РНК-віруси, такі як коронавірус, а також вірус лихоманки Західного Нілу та вірус гепатиту С.

"Ця область кодує білки, які активують важливі при зараженні РНК-вірусами ферменти", — пишуть вчені.

Як повідомляють Сванте Паабо і Хьюго Зеберг з Інституту еволюційної антропології Макса Планка, цілком можливо, що це одна з тих мутацій, які передавалися тисячоліттями і допомагали людям виживати.

"Необхідність інтенсивної терапії падає приблизно на 22% на кожну копію гаплотипу неандертальців. Цей гаплотип часто трапляється в усіх регіонах світу за межами Африки", — додають експерти.

Це відкриття може допомогти пояснити, чому чорношкірі пацієнти набагато частіше страждають важкою формою коронавірусу. Неандертальці, які вимерли близько 40 тис років тому, жили пліч-о-пліч, а іноді і схрещувалися з сучасними людьми в Європі і Азії, але не в Африці, тому люди чисто африканського походження не мають ДНК неандертальців.

Дослідження показують, що близько 2% ДНК у людей європейського і азійського походження є неандертальський ген. Команда використовувала зразки, які взяли у більше ніж 2200 людей з важкими випадками COVID-19. Вони виявили генетичну область, яка впливає на сприйнятливість до важких захворювань.

Потім вони перевірили ДНК, взяту зі скелетів чотирьох стародавніх людей — 70 000-річного неандертальця з Сибіру, 50 000-річного неандертальця з Хорватії, 120 000 і 80 000-літніх неандертальців з Денисової печери в Сибіру. Всі чотири зразки мали однакові версії цієї генетичної послідовності.