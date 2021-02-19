Perseverance приземлился на Марс: чем дальше займется марсоход на Красной планете

Новый марсоход NASA пережил свои "7 минут ужаса" и отправил первый снимок Марса, но впереди у аппарата еще много испытаний.

После напряженных "7 минут ужаса", новейший марсоход NASA благополучно приземлился на Марс. Без помощи от Центра управления полетами NASA, марсоход самостоятельно совершил сложную серию маневров, пишет ABC.

Уже через несколько секунд после приземления сотрудники космического агентства получили подтверждение, что посадка марсохода прошла успешно и первое изображение с поверхности Красной планеты.

"Теперь мы на поверхности, теперь начинается самое интересное", – заявила директор отдела планетарных наук Управления научной миссии NASA Лори Глейз.

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Perseverance – пятый марсоход NASA, успешно совершивший посадку на Марс с 1997 года.

Он присоединится к двум космическим аппаратам агентства – марсоходу Curiosity и посадочному модулю InSight – на поверхности Красной планеты.

Новая миссия, которая должна найти следы жизни на Марсе в прошлом, а также вернуть марсианскую почву на Землю, сильно отличается от всех предыдущих задач.

"Эта миссия удивительная сама по себе, но она является частью более масштабных исследовательских планов, которые включают не только прошлое Марса, но и подготовку к будущим миссиям на Марс", – говорит исполняющий обязанности администратора NASA Стив Юрчик.

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"Это первый шаг на пути к достижению цели. И это важный шаг", – добавил директор NASA.

Когда NASA получит новые фотографии от марсохода?

Первый снимок Perseverance был впечатляющим, но он померкнет в сравнении с материалами, которые вот-вот появятся.

Perseverance, оснащенный несколькими камерами и микрофонами, является первым марсоходом, который запечатлел виды и звуки приземления на Марс.

"В течение следующих нескольких дней мы получим все изображения и данные микрофонов с момента спуска", – отмечает Глейз.

Первое изображение с высоким разрешением, которое появится ближайшие дни, будет снимком, сделанным марсоходом во время спуска.

В начале следующей недели агентство собирается выпустить видео в высоком разрешении и панорамные снимки Красной планеты.

С чего начнется работа Perseverance?

Одна из первых задач будет заключаться в том, чтобы развернуть части марсохода, такие как роботизированная рука и антенна для установления прямой связи с Землей.

Следующие несколько дней инженеры будут проверять марсоход и все его приборы. После этого, будет загружено все программное обеспечение, необходимое для работы.

Примерно на четвертый день марсоход совершит свою первую прогулку, чтобы осмотреть скалы в 5 метрах от него, которые можно увидеть на первом снимке Perseverance.

После будет решено, куда отправится вертолет. Первый запуск вертолета состоится в следующем месяце и сотрудники NASA снова обновят программное обеспечение, подготавливаясь к началу научной работы.

Вся фаза настройки продлится около 90 марсианских дней (около 148 земных дней).

"В течение первых нескольких недель и месяцев мы, вероятно, будем работать по марсианскому времени", – говорит специалист по планированию миссии Mars2020 Дэвид Фланнери из Квинслендского университета.

Куда отправится марсоход?

Perseverance приземлился в кратере Джезеро, который в прошлом был большим древним озером. Отложения минералов, созданные водой, можно увидеть из космоса.

По словам Аллена Чена, возглавлявшего миссию по посадке, посадочная площадка находится на ровном месте возле скал и обрывов дельты в юго-восточном углу кратера.

"Мы нашли парковку и заехали на нее", – говорит Чен.

[ + – ] Анализ изображения кратера Джезеро показывает участки (окрашенные в зеленый цвет), богатые глинами и карбонатами, образующимися в воде. Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

Теперь, когда аппарат приземлился, ученые разработают точный маршрут, по которому марсоход будет двигаться в следующие пару лет.

"Мы придумали множество путей, по которым марсоход сможет пройти через кратер Джезеро во время основной миссии", – отмечает Фланнери.

[ + – ] Perseverance приземлился в безопасном месте (синем) рядом со скалами и песчаными дюнами. Фото: NASA

Маршрут на этом изображении начинается у подножия скал у основания дельты.

[ + – ] Предполагаемый путь Perseverance через кратер. Фото: NASA/JPL-Caltech

Затем марсоход переместится через дельту к тому месту, где, возможно, была береговая линия, прежде чем подняться на край кратера. Чтобы совершить половину этого путешествия, потребуется около двух земных лет (один марсианский год).

Когда взлетит вертолет?

Пока ученые планируют путь, по которому пройдет Perseverance, они также собираются найти лучшее место, чтобы отсоединить вертолет-дрон Ingenuity от марсохода и испытать его в середине марта.

По словам заместителя руководителя проекта Perseverance Дженнифер Троспер, процесс может занять до 10 марсианских дней. Затем потребуется еще 10 дней, чтобы вытащить вертолет из-под марсохода, который закреплен у него на брюхе.

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"Пока сложно назвать точную дату, но мы надеемся, что вертолет взлетит весной", – заявила Троспер.

Если эта часть миссии пройдет успешно, это будет первый раз, когда моторный аппарат поднимется в небо Марса.

После того, как дрон пройдет проверку, начнется полноценная научная миссия.

"Мы потратим много времени, разрабатывая маршрут, а через три месяца или около того, мы начнем заниматься нашими основными научными программами", – отмечает Фланнери.

Насколько долго продлится миссия марсохода?

Основная миссия продлится до апреля 2023 года, но она может быть продлена, как это уже происходило с миссиями других аппаратов.

Как только марсоход будет полностью запущен и начнет работу, ученые примут решение о том, куда идти и на какие камни смотреть, основываясь на данных, которые будут поступать от каждого из семи инструментов. В течение следующих двух лет также будут приняты решения о том, из каких пород брать образцы, чтобы в конечном итоге вернуть их на Землю.

Обработкой данных будет заниматься Лаборатория реактивного движения JPL в Калифорнии и Квинслендский технологический университет в Австралии.

"Инструменты способны генерировать огромные объемы данных, и у нас есть "узкие" места в этой системе, такие как спутники, вращающиеся вокруг Марса, которым необходимо ретранслировать эти огромные объемы данных. Поэтому нам необходимо разработать инновационные методы, которые помогут выполнять работу эффективно", – подчеркивает Фланнери.

Когда марсианские образцы доставят на Землю?

Perseverance – это первая из нескольких миссий в рамках амбициозного плана NASA и Европейского космического агентства по доставке образцов с Марса на Землю.

В течение следующих двух лет Perseverance соберет лучшие образцы и оставит их на поверхности Марса. Затем примерно в 2026 году на Красной планете высадится следующая миссия для сбора образцов, которые будут оставлены в кратере Джезеро.

Собранные образцы будут помещены в ракету, которая взлетит с Марса и выведет их на орбиту, где их соберет космический аппарат, чтобы доставить обратно на Землю.

Если миссия пойдет по плану, в 2030-х годах образцы марсианской почвы будут доставлены на Землю.