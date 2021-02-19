Perseverance приземлився на Марс: чим далі займеться марсохід на Червоній планеті

Новий марсохід NASA пережив свої "7 хвилин жаху" і відправив перший знімок Марса, але попереду в апарату ще багато випробувань.

Після напружених "7 хвилин жаху", новітній марсохід NASA благополучно приземлився на Марс. Без допомоги від Центру управління польотами NASA марсохід самостійно здійснив складну серію маневрів, пише ABC.

Уже через кілька секунд після приземлення співробітники космічного агентства отримали підтвердження, що посадка марсоходу пройшла успішно, і перше зображення з поверхні Червоної планети.

"Тепер ми на поверхні, тепер починається найцікавіше", — заявила директор відділу планетарних наук Управління наукової місії NASA Лорі Глейз.

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Perseverance — п'ятий марсохід NASA, що успішно здійснив посадку на Марс з 1997 року.

Він приєднається до двох космічних апаратів агентства — марсоходу Curiosity і посадкового модуля InSight — на поверхні Червоної планети.

Нова місія, яка повинна знайти сліди життя на Марсі в минулому, а також повернути марсіанський ґрунт на Землю, сильно відрізняється від усіх попередніх завдань.

"Ця місія дивовижна сама по собі, але вона є частиною більш масштабних дослідницьких планів, які включають не тільки минуле Марса, але і підготовку до майбутніх місій на Марс", — говорить виконуючий обов'язки адміністратора NASA Стів Юрчик.

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"Це перший крок на шляху до досягнення мети. І це важливий крок", — додав директор NASA.

Коли NASA отримає нові фотографії від марсоходу?

Перший знімок Perseverance був вражаючим, але він померкне порівняно з матеріалами, які ось-ось з'являться.

Perseverance, оснащений декількома камерами і мікрофонами, є першим марсоходом, який зобразив види і звуки приземлення на Марс.

"Протягом наступних кількох днів ми отримаємо всі зображення і дані мікрофонів з моменту спуску", — зазначає Глейз.

Перше зображення з високою роздільною здатністю, яке з'явиться найближчими днями, буде знімком, зробленим марсоходом під час спуску.

На початку наступного тижня агентство збирається випустити відео у високій роздільній здатності і панорамні знімки Червоної планети.

З чого почнеться робота Perseverance?

Одне з перших завдань буде полягати в тому, щоб розгорнути частини марсоходу, такі як роботизована рука і антена для встановлення прямого зв'язку із Землею.

Наступні кілька днів інженери будуть перевіряти марсохід і всі його прилади. Після цього буде завантажено все програмне забезпечення, необхідне для роботи.

Приблизно на четвертий день марсохід зробить свою першу прогулянку, щоб оглянути скелі в 5 метрах від нього, які можна побачити на першому знімку Perseverance.

Після буде вирішено, куди відправиться вертоліт. Перший запуск вертольота відбудеться в наступному місяці і співробітники NASA знову оновлять програмне забезпечення, готуючись до початку наукової роботи.

Уся фаза налаштування триватиме близько 90 марсіанських днів (майже 148 земних днів).

"Протягом перших декількох тижнів і місяців ми, ймовірно, будемо працювати за марсіанським часу", — говорить фахівець з планування місії Mars2020 Девід Фланнері з Квінслендського університету.

Куди відправиться марсохід?

Perseverance приземлився в кратері Джезеро, який у минулому був великим давнім озером. Відкладення мінералів, створених водою, можна побачити з космосу.

За словами Аллена Чена, який очолював місію з посадки, посадочний майданчик розташований на рівному місці біля скель і обривів дельти в південно-східному кутку кратера.

"Ми знайшли паркування і заїхали на неї", — говорить Чен.

[ + – ] Аналіз зображення кратера Джезеро показує ділянки (пофарбовані в зелений колір), багаті глинами і карбонатами, що утворюються у воді. Фото: кратер Джезеро

Тепер, коли апарат приземлився, учені розроблять точний маршрут, по якому марсохід буде рухатися наступні пару років.

"Ми придумали безліч шляхів, за якими марсохід зможе пройти через кратер Джезеро під час основної місії", — зазначає Фланнері.

[ + – ] Perseverance приземлився в безпечному місці (синьому) поруч зі скелями і піщаними дюнами. Фото: ISS

Маршрут на цьому зображенні починається біля підніжжя скель біля основи дельти.

[ + – ] Передбачуваний шлях Perseverance через кратер. Фото: sound

Потім марсохід переміститься через дельту до того місця, де, можливо, була берегова лінія, перш ніж піднятися на край кратера. Щоб зробити половину цієї подорожі, потрібно буде близько двох земних років (один марсіанський рік).

Коли злетить вертоліт?

Поки вчені планують шлях, по якому пройде Perseverance, вони також збираються знайти найкраще місце, щоб від'єднати вертоліт-дрон Ingenuity від марсохода і випробувати його в середині березня.

За словами заступника керівника проекту Perseverance Дженніфер Троспер, процес може зайняти до 10 марсіанських днів. Потім потрібно ще 10 днів, щоб витягти вертоліт з-під марсохода, який закріплений у нього на череві.

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"Поки складно назвати точну дату, але ми сподіваємося, що вертоліт злетить навесні", — заявила Троспер.

Якщо ця частина місії пройде успішно, це буде перший раз, коли моторний апарат підніметься в небо Марса.

Після того, як дрон пройде перевірку, почнеться повноцінна наукова місія.

"Ми витратимо багато часу, розробляючи маршрут, а через три місяці або близько того ми почнемо займатися нашими основними науковими програмами", — зазначає Фланнері.

Наскільки довго триватиме місія марсоходу?

Основна місія триватиме до квітня 2023 року, але вона може бути продовжена, як це вже відбувалося з місіями інших апаратів.

Як тільки марсохід буде повністю запущений і почне роботу, учені ухвалять рішення про те, куди йти і на які камені дивитися, грунтуючись на даних, які будуть надходити від кожного із семи інструментів. Протягом наступних двох років також будуть прийняті рішення про те, з яких порід брати зразки, щоб в кінцевому підсумку повернути їх на Землю.

Обробкою даних буде займатися Лабораторія реактивного руху JPL у Каліфорнії і Квінслендський технологічний університет в Австралії.

"Інструменти здатні генерувати величезні обсяги даних, і в нас є "вузькі" місця в цій системі, такі як супутники, що обертаються навколо Марса, яким необхідно ретранслювати ці величезні обсяги даних. Тому нам необхідно розробити інноваційні методи, які допоможуть виконувати роботу ефективно", — підкреслює Фланнері.

Коли марсіанські зразки доставлять на Землю?

Perseverance — це перша з декількох місій у рамках амбіційного плану NASA і Європейського космічного агентства з доставлення зразків з Марса на Землю.

Протягом наступних двох років Perseverance збере кращі зразки і залишить їх на поверхні Марса. Потім приблизно у 2026 році на Червоній планеті висадиться наступна місія для збору зразків, які будуть залишені в кратері Джезеро.

Зібрані зразки будуть поміщені в ракету, яка злетить з Марса і виведе їх на орбіту, де їх збере космічний апарат, щоб доставити назад на Землю.

Якщо місія піде за планом, у 2030-х роках зразки марсіанського грунту будуть доставлені на Землю.