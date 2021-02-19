Ученые заявили, что 42 тыс. лет назад магнитное поле Земли временно разрушилось (видео)

От этого события пострадали неандертальцы, животные и растения.

Благодаря ископаемым деревьям, ученые выяснили, что изменение климата, массовые вымирание и даже изменения в поведении человека могут быть напрямую связаны с последним изменением напряженности магнитного поля Земли, пишет Forbes.

"Находки стали возможными благодаря древним деревьям — агатис южный (или как их еще называют новозеландские каури), которые хранились в отложениях более 40 тыс. лет. Агатис южный считается самым крупным видом деревьев в Новой Зеландии и одним из самых древних на планете", — рассказал геолог и автор исследования Крис Терни из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.

Ученые исследовали кольца деревьев каури и выяснили, что примерно 40 тыс. лет назад произошел всплеск уровня радиоуглерода в атмосфере, вызванный коллапсом магнитного поля.

Магнитное поле Земли защищает ее поверхность от вредного излучения и высокоэнергетических частиц. Когда это излучение попадает в атмосферу, оно взаимодействует с ближайшими атомами азота, вызывая при этом ядерную реакцию, которая производит слаборадиоактивный изотоп углерода-14 (в конечном итоге впитанный в деревья каури).

Высокая концентрация углерода-14 в окаменелых образцах свидетельствует о слабом магнитном поле, чем больше излучения проникает в атмосферу, тем больше производится углерода-14.

Анализируя годовые кольца деревьев, исследователи реконструировали кривую углерода-14 на протяжении более 40 тыс. лет. Последняя полная инверсия магнитного поля произошла около 780 тыс. лет назад, а частичная инверсия — от 105 тыс. до 103 тыс. и от 98 тыс. до 92 тыс. лет назад.

Самое последнее изменение магнитного поля Земли известно как событие Лашампа, названное в честь лавовых потоков во Франции, где оно было впервые обнаружено. Это событие ученые называют геомагнитным экскурсом — когда магнитные поля ослабевают, но не меняют полярность. Это произошло около 41 тыс. лет назад и продолжалось около 800 лет.

Основываясь на своих измерениях, ученые ранее смогли установить, что во время события Лашампа, магнитное поле Земли ослабло примерно до 28 % от его нормальной напряженности.

Однако новое исследование показывает, что событию Лашампа предшествовало другое, еще более значительное явление, когда около 42 тыс. лет назад магнитное поле Земли упало до 0-6 % напряженности. Этот период ученые назвали "переходным геомагнитным событием Адамса" или "событием Адамса" в честь писателя Дугласа Адамса.

Результаты влияния события Адамса на окружающую среду Земли пока точно не выявлены, однако авторы предполагают, что исчезающее поле могло вызвать существенные изменения в озоновом слое атмосферы Земли, что привело к потенциально вредному ультрафиолетовому излучению, достигающему поверхности Земли и нарушающему погодные условия во всем мире.

Исследователи сравнили свои результаты с записями с участков в Тихом океане и использовали их при моделировании глобального изменения климата, обнаружив, что рост ледяных щитов, ледников над Северной Америкой, большие сдвиги в основных ветровых поясах и системах тропических штормов совпадают с предполагаемым разрушением защитного щита около 41-42 тыс, лет назад.

[ + – ] Охровые отпечатки рук в испанской пещере Эль-Кастильо были сделаны почти 42 тыс. лет назад. Предполагается, что они представляют собой использование древней формы солнцезащитного крема. Фото: Paul Pettitt, Gobierno de Cantabria

Также событие Адамса совпадает с активным распространением пещерной живописи. Исследователи полагают, что климатические изменения заставили неандертальцев искать укрытия в пещерах гораздо чаще, чем раньше. Следы охры на стенах пещер наталкивают на мысль, что неандертальцы использовали ее в качестве солнцезащитного крема.

Кроме того, не исключено, что изменения привели к исчезновению некоторых животных и растений, а также к росту конкуренции между группами неандертальцев за подходящие жилища, что и поспособствовало их вымиранию. Хотя это лишь допущение, ученые отмечают, что событие Адамса, в любом случае, стало важным фактором в изменении климата планеты.