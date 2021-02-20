Частный коллекционер перепутал останки древней рыбы с птеродактилем

Он передал окаменелость ученым, которые выяснили, что это крупная рыба принадлежала к роду целакантов.

Окаменелое легкое возрастом 66 млн. лет от ранее неизвестного вида древней рыбы было обнаружено в Марокко, пишет Live Science.

Исследователи полагают, что эта рыба была гораздо более крупным представителем целакантов (род семейства латимериевых отряда целакантообразных), отряда рыб, прозванных живыми ископаемыми, которых ученые считали вымершими, пока в 1938 году не был найден живой экземпляр.

Стоит отметить, что живые ископаемые — сборное название ныне существующих видов растений и животных, которые относятся к крупным таксонам, почти полностью вымершим десятки или сотни миллионов лет назад.

Окаменелое легкое было частью большой плиты, обнаруженной в фосфатных отложениях в Уэд-Земе, Марокко, которая содержала несколько других костей, принадлежащих птерозаврам. Кости подтверждают, что целакант восходит к концу мелового периода 66 млн. лет назад, незадолго до того, как вымерли динозавры.

[ + – ] Плита окаменелостей, купленная частным коллекционером, включая легкое целаканта и кости птерозавра. Фото: University of Portsmouth

"Судя по размерам ископаемого, мы пришли к выводу, что рыба должна была иметь длину не менее 5 метров", — говорит соавтор исследования Дэвид Мартилл, палеонтолог из Университета в Портсмуте, Англия.

Новое открытие не только проливает свет на одну из самых загадочных групп рыб, когда-либо плавающих в океанах, но и поднимает вопросы о том, что с ними произошло.

Удачная находка

Частный коллекционер птерозавров купил в Лондоне ископаемую плиту и сначала принял окаменелое рыбье легкое за часть черепа птеродактиля, однако он не был уверен в своем утверждении, поэтому связался с Мартиллем, чтобы узнать его профессиональное мнение.

"Он прислал мне кучу фотографий, и я действительно не знал, что это, но в том, что это не был птерозавр, я был точно уверен", — отмечает Мартилл.

Однако, увидев каменную плиту лично, Мартилл понял, на что смотрел.

"Я осознал, что окаменелость это не одна кость, а образец из множества тонких костных пластинок, в которые было завернуто легкое. Только одно животное имеет такое строение — и это целакант", — подчеркнул Мартилл.

[ + – ] Окаменелое легкое целаканта отделили от плиты окаменелостей. Фото: University of Portsmouth

Чтобы идентифицировать окаменелость Мартилл объединился с ведущим бразильским палеонтологом доктором Пауло Брито из Государственного университета Рио-де-Жанейро. Брито подтвердил подозрения Мартилла и был поражен размером нового экземпляра.

Ранее обнаруженные древние целакантообразные жили в реках и имели тела длиной от 3 до 4 м, однако новый безымянный вид, который, как считается, обитал в открытом океане, был намного крупнее.

"Структура тела целаканта была довольно постоянной в течение последних нескольких сотен миллионов лет, однако этот экземпляр гораздо больше", — добавил Мартилл.

Сам коллекционер пожертвовал легкое кафедре геологии Университета Хасана II в Касабланке, Марокко.

Таинственный конец

Одна из самых больших загадок, связанных с окаменелым легким, — это то, где оказалась остальная часть массивного тела целаканта. Ведущая теория Мартилла заключается в том, что один из крупных морских хищников рептилий, которые доминировали в меловом океане, например, плезиозавр и или мозазавр, возможно, съел его.

Кроме того, исследователи обнаружили в легком повреждение, что также наталкивает на мысль о том, что рыбу укусил один из этих массивных хищников.

[ + – ] Схема, показывающая, где фрагмент легкого мог бы располагаться в теле целаканта. Фото: University of Portsmouth

Во время еды плезиозавры и мозазавры изрыгали большие кости, как это делают современные ящерицы, что может объяснить, почему легкое оказалось изолированным с остальными костями разных животных, а также то, почему другие целаканты не были обнаружены в этом районе, поскольку рыбу могли съесть за сотни километров, а затем изрыгнуть в другой области.

Однако доказать, что рыба умерла именно таким способом пока нельзя.

"Мы не распространяли эту идею в СМИ, потому что доказательства очень слабые. Это хорошее предположение, но это лишь одна из возможностей", — говорит Мартилл.

Что случилось с остальными целакантами — тоже загадка. Они полностью исчезли из палеонтологической летописи в конце мелового периода, приведя ученых к мысли о том, что они вымерли. Но живые целаканты, найденные в течение последнего столетия, доказывают, что, по крайней мере, одному виду удалось выжить.

"Не исключено, что эти гигантские целаканты и сегодня тайно бродят по неисследованным морским глубинам, хоть это и маловероятно", — заключили ученые.