Автостопом по Солнечной системе. Ученые нашли микробов, которые выживут на Марсе

Исследователи провели важный эксперимент в стратосфере Земли.

Некоторые микробы с Земли могут выжить на поверхности Марса, говорится в новом исследовании ученых NASA и Немецкого аэрокосмического центра. Об этом сообщает SciTechDaily.

Исследователи проверили устойчивость микроорганизмов к марсианским условиям, запустив их в стратосферу Земли, поскольку она максимально соответствует ключевым условиям на Красной планете.

"Мы успешно протестировали новый способ воздействия на бактерии и грибки в условиях, подобных Марсу, с помощью научного аэростата для отправки экспериментального оборудования в стратосферу Земли. Некоторые микробы, в частности споры грибка черной плесени, смогли выжить во время путешествия, даже под воздействием очень сильного УФ-излучения", – говорит первый автор исследования из Немецкого аэрокосмического центра Марта Филипа Кортесао.

Понимание устойчивости микробов к космическим путешествиям жизненно важно для успеха будущих миссий. При поиске внеземной жизни, ученые должны быть уверены в том, что она не была принесена с Земли.

"В рамках длительных пилотируемых миссий на Марс мы должны знать, как связанные с человеком микроорганизмы выживут на Красной планете, поскольку некоторые из них могут представлять опасность для здоровья астронавтов. Кроме того, некоторые микробы могут быть неоценимы для исследования космоса. Они могут помочь производить продукты питания и материалы вдали от Земли, что будет иметь решающее значение", – отмечает соавтор из Немецкого аэрокосмического центра Катарина Симс.

Многие основные характеристики окружающей среды на поверхности Марса невозможно найти или легко воспроизвести на поверхности нашей планеты. Но над озоновым слоем, в стратосфере Земли, условия удивительно схожи.

"Мы запустили микробы в стратосферу внутри полезной нагрузки MARSBOx, в которой на протяжении всей миссии поддерживалось марсианское давление, а также искусственная марсианская атмосфера. В ящике было два слоя образцов, нижний слой был защищен от излучения. Это позволило нам отделить воздействие излучения от других тестируемых условий: высыхание, атмосфера и колебания температуры во время полета. Образцы верхнего слоя подверглись в тысячу раз большему количеству УФ-излучения, чем уровни, вызывающие ожог на коже", – объясняет Кортесао.

По словам ученых, не все микробы выжили в ходе эксперимента, но один из ранее протестированных на МКС микробов, черная плесень Aspergillus niger, вполне может оживать после возвращения домой.

"Микроорганизмы тесно связаны с нами, нашим телом, пищей и средой, поэтому невозможно исключить их из космических путешествий. Использование хороших аналогов марсианской среды, таких как полет воздушного шара MARSBOx в стратосферу, действительно эффективный способ изучить все последствия космических путешествий для микробной жизни и того, как мы может использовать эти знания для космических открытий", – говорят ученые.