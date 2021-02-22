Автостопом по Сонячній системі. Вчені знайшли мікроби, які виживуть на Марсі

Дослідники провели важливий експеримент у стратосфері Землі.

Деякі мікроби з Землі можуть вижити на поверхні Марса, йдеться у новому дослідженні вчених NASA і Німецького аерокосмічного центру. Про це повідомляє SciTechDaily.

Дослідники перевірили стійкість мікроорганізмів до марсіанських умов, запустивши їх в стратосферу Землі, оскільки вона максимально відповідає ключовим умовам на Червоній планеті.

"Ми успішно протестували новий спосіб впливу на бактерії та грибки в умовах, подібних Марсу, за допомогою наукового аеростата для відправлення експериментального обладнання у стратосферу Землі. Деякі мікроби, зокрема спори грибка чорної цвілі, змогли вижити під час подорожі, навіть під впливом дуже сильного УФ-випромінювання", — говорить перший автор дослідження з Німецького аерокосмічного центру березня Філіпа Кортесао.

Розуміння стійкості мікробів до космічних подорожей життєво важливо для успіху майбутніх місій. При пошуку позаземного життя, вчені повинні бути впевнені в тому, що вона не була принесена з Землі.

"У межах тривалих пілотованих місій на Марс ми повинні знати, як пов'язані з людиною мікроорганізми виживуть на Червоній планеті, оскільки деякі з них можуть становити небезпеку для здоров'я астронавтів. Крім того, деякі мікроби можуть бути неоціненні для дослідження космосу. Вони можуть допомогти виробляти продукти харчування і матеріали далеко від Землі, що матиме вирішальне значення", — зазначає співавтор з Німецького аерокосмічного центру Катаріна Сімс.

Багато основних характеристики навколишнього середовища на поверхні Марса неможливо знайти або легко відтворити на поверхні нашої планети. Але над озоновим шаром, в стратосфері Землі, умови дивно схожі.

"Ми запустили мікроби у стратосферу всередині корисного навантаження MARSBOx, в якій протягом всієї місії підтримувався марсіанський тиск, а також штучна марсіанська атмосфера. В ящику було два шари зразків, нижній шар був захищений від випромінювання. Це дозволило нам відокремити вплив випромінювання від інших тестованих умов: висихання, атмосфери і коливання температури під час польоту. Зразки верхнього шару піддалися у тисячу разів більшій кількості УФ-випромінювання, ніж рівень, що викликає опік на шкірі", — пояснює Кортесао.

За словами вчених, не всі мікроби вижили під час експерименту, але один з раніше протестованих на МКС мікробів, чорна цвіль Aspergillus niger, цілком може оживати після повернення додому.

"Мікроорганізми тісно пов'язані з нами, нашим тілом, їжею та середовищем, тому неможливо виключити їх з космічних подорожей. Використання хороших аналогів марсіанського середовища, таких як політ повітряної кулі MARSBOx у стратосферу, справді ефективний спосіб вивчити всі наслідки космічних подорожей для мікробного життя і того, як ми можемо використовувати ці знання для космічних відкриттів", — говорять вчені.