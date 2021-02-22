Людям с экстремистскими взглядами труднее выполнять сложные умственные задачи, - ученые
Эксперты из Кембриджского университета утверждают, что их результаты исследования можно использовать для выявления людей, которые могут стать радикалами.
Исследователи из Кембриджского университета пытались выяснить, могут ли когнитивные диспозиции (когнитивные искажения, — ред.) — различия в восприятии и обработке информации (кроме влияния возраста, расы и пола), формировать такие идеологические мировоззрения, как политические, националистические и догматические убеждения, пишет The Guardian.
В исследование входило более 330 участников в возрасте от 22 до 63 лет, которые в течение двух недель проходили целый ряд тестов — 37 нейропсихологических заданий и 22 личностных опроса.
Задания не имели ни эмоциональных, ни политических подтекстов. Они были нейтральными и включали, например, запоминание визуальных форм. Затем исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы извлечь из этих данных информацию о восприятии и обучении участников, а также об их способности участвовать в сложных и стратегических мыслительных процессах.
В своем исследовании, опубликованном в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society, ученые обнаружили, что когнитивное принятие решений отражается в идеологических установках человека.
"Ключевой вывод нашего исследования заключался в том, что люди с экстремистскими взглядами склонны думать о мире в черно-белых тонах и борются с трудными задачами, которые требуют сложных умственных процессов. Человеческий мозг, который изо всех сил пытается обрабатывать и планировать сложные последовательности действий, может быть более склонен к экстремальным или авторитарным идеологиям", — сказала ведущий автор исследования доктор Леор Змигрод из Кембриджского факультета психологии.
Кроме того, ученые выяснили, что еще одной особенностью людей, склонных к экстремизму, является то, что они довольно импульсивны и не умеют контролировать свои эмоции.
"С помощью нашего исследования мы можем понять, какой человек готов совершить насилие против других", — отмечают эксперты.
Они также обнаружили, что участники, являющиеся сторонниками догматизма (некритичность по отношению к догмам и слепая вера в авторитеты) на самом деле имеют проблемы с обработкой фактов даже на перцептивном уровне.
"Например, в одной нейропсихологической задаче, их попросили определить, двигаются ли точки влево или вправо. В результате им потребовалось больше времени, чтобы обработать эту информацию и прийти к решению, чем другим участникам", — сказала Леор Змигрод.
В некоторых когнитивных заданиях участников просили отвечать как можно быстрее и точнее. Так специалисты выяснили, что люди, придерживающееся консерватизма, склонялись к медленной и стойкой стратегии, в то время как либералы — к более быстрому, но менее точному подходу.
"По сути, консерватизм — это синоним к слову осмотрительность. Мы увидели, что на самом базовом нейропсихологическом уровне сторонники консерватизма относятся к каждому заданию с осторожностью", — отметили ученые.
По словам специалистов, "психологическим признаком" экстремизма во всех отношениях является смесь консервативной и догматической психологии.
Исследование, в котором рассматривались 16 различных идеологических направлений, может помочь ученым выявлять и поддерживать людей, наиболее уязвимых перед радикальными взглядами по всему политическому и религиозному спектру.
"Демографические данные мало что объясняют — лишь около 8% дисперсии. В то время как при объединении этих когнитивных и личностных оценок, наша способность объяснить различия этих идеологических мировоззрений возрастает до 30% или 40%", — подытожили эксперты.