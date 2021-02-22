Людям з екстремістськими поглядами важче виконувати складні розумові завдання, — вчені

Експерти з Кембриджського університету стверджують, що результати дослідження можна використовувати для виявлення людей, які можуть стати радикалами.

Дослідники з Кембриджського університету намагалися з'ясувати, чи можуть когнітивні диспозиції (когнітивні спотворення, — ред.) — відмінності у сприйнятті та обробці інформації (крім впливу віку, раси і статі), формувати такі ідеологічні світогляду, як політичні, націоналістичні і догматичні переконання, пише The Guardian.

У дослідження входило понад 330 учасників віком від 22 до 63 років, які протягом двох тижнів проходили цілий ряд тестів — 37 нейропсихологічних завдань і 22 особистісних опитування.

Завдання не мали ні емоційних, ні політичних підтекстів. Вони були нейтральними і включали, наприклад, запам'ятовування візуальних форм. Потім дослідники використовували комп'ютерне моделювання, щоб витягти з цих даних інформацію про сприйняття і навчання учасників, а також про їхню здатність брати участь в складних і стратегічних розумових процесах.

У своєму дослідженні, опублікованому в журналі Philosophical Transactions of the Royal Society, вчені виявили, що когнітивне прийняття рішень відбивається в ідеологічних установках людини.

"Ключовий висновок нашого дослідження полягав в тому, що люди з екстремістськими поглядами схильні думати про світ в чорно-білих тонах і борються з важкими завданнями, які вимагають складних розумових процесів. Людський мозок, який з усіх сил намагається обробляти і планувати складні послідовності дій, може бути схильнішим до екстремальних або авторитарнимх ідеологій", — сказала провідний автор дослідження доктор Леор Змігрод з Кембриджського факультету психології.

Крім того, вчені з'ясували, що ще однією особливістю людей, схильних до екстремізму, є те, що вони досить імпульсивні і не вміють контролювати свої емоції.

"За допомогою нашого дослідження ми можемо зрозуміти, яка людина готова зробити насильство проти інших", — зазначають експерти.

Вони також виявили, що учасники, які є прихильниками догматизму (некритичність стосовно догм і сліпа віра в авторитети) насправді мають проблеми з обробкою фактів навіть на перцептивному рівні.

"Наприклад, в одній нейропсихологической задачі їх попросили визначити, рухаються точки вліво чи вправо. В результаті їм було потрібно більше часу для обробки цієї інформації та прийняття рішення, ніж іншим учасникам", — сказала Леор Змігрод.

У деяких когнітивних завданнях учасників просили відповідати якомога швидше і точніше. Так фахівці з'ясували, що люди, які дотримуються консерватизму, схилялися до повільної та стійкої стратегії, тоді як ліберали — до швидшого, але менш точного підходу.

"По суті, консерватизм — це синонім до слова обачність. Ми побачили, що на найбазовішому нейропсихологічному рівні прихильники консерватизму ставляться до кожного завдання з обережністю", — зазначили вчені.

За словами фахівців, "психологічною ознакою" екстремізму з усіх боків є суміш консервативної та догматичної психології.

Дослідження, в якому розглядалися 16 різних ідеологічних напрямків, може допомогти вченим виявляти і підтримувати людей, найбільш уразливих перед радикальними поглядами з усього політичного та релігійного спектру.

"Демографічні дані мало що пояснюють — лише близько 8% дисперсії. Тоді як при об'єднанні цих когнітивних і особистісних оцінок, наша здатність пояснити відмінності цих ідеологічних світоглядів зростає до 30% або 40%", — підсумували експерти.